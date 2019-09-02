Рыба моей мечты: Петербуржец поймал трофейного карпа весом в 14,5 килограмм

Карпа весом в 14 с половиной килограмм поймал на днях петербуржец Владимир Голубев. За скользким трофеем он в компании друзей охотился трое суток.

Рыбалкой, вспоминает наш герой, он увлекался на протяжении долгих лет, но все как-то эпизодически – начинал и бросал. Не шло. А два года назад открыл для себя карпфишинг – «прицельную» ловлю карпа, как следует из названия – и ушел в это дело с головой.

- Я поехал в Кипень, - рассказывает Владимир. – Просто порыбачить на блесну. Ничего, конечно, не поймал зато заметил по соседству на берегу каких-то людей с огромными удочками. Подошел, поинтересовался, что они делают. Ответили, что ловят карпа.

Через две недели Владимир купил простенькую «начальную» удочку, приехал на Кипень и сразу же выловил первого карпа. Не слишком большого – килограмма на полтора – но тут, как говорится, главное начать.

Обратите внимание на батарею из удочек. Вот на такие снасти и ловятся трофейные карпы. Фото: страница героя в соцсети

И пошло-поехало. Оказалось, что карпфишинг – занятие невероятно увлекательное. Карп – рыба хитрая и осторожная. Чтобы ее поймать, нужно учесть массу нюансов, от рельефа дна до погоды и даже направления ветра. Потихоньку изучая все эти премудрости, Владимир нашел единомышленников (оказалось, что в Ленобласти существует свой собственный Ленинградский карповый клуб) и под конец сезона поехал с ними в Тверскую область на озеро Бойково.

- Ехали специально за трофеем, - рассказывает наш собеседник. – Крупная рыба пошла только на третий день, когда в воду уже было закинуто килограмм, наверное, 30 прикормки. И вот когда мы уже собирались уезжать и ни на что особо не надеялись, получили две поклевки. Один карп вытянул на 10 килограмм 400 грамм и второй – как раз наш трофей – на 14,5.

Трофей взвесили, сфотографировали… и отпустили. Таково одно из главных правил карпфишинга – всю пойманную рыбу отпускать, причем максимально аккуратно, чтобы она не травмировалась.

КСТАТИ

Самого крупного в мире карпа выловили в 2018 году в Венгрии. Его вес составил 51 килограмм 20 грамм – настоящий подводный гигант! Так что Владимиру с товарищами определенно есть, к чему стремиться. Ни хвоста, как говорится, ни чешуи!