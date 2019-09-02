2019-09-02T18:27:33+03:00
Рыбалка

Рыба моей мечты: Петербуржец поймал трофейного карпа весом в 14,5 килограмм

Чтобы привлечь такого упитанного «поросенка», в воду пришлось закинуть 30 килограмм прикормки [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Трофейного карпа весом в 14,5 килограмм петербуржец Владимир Голубев выловил в Тверской области. Фото: страница героя в соцсетиТрофейного карпа весом в 14,5 килограмм петербуржец Владимир Голубев выловил в Тверской области. Фото: страница героя в соцсети
Изменить размер текста:

Карпа весом в 14 с половиной килограмм поймал на днях петербуржец Владимир Голубев. За скользким трофеем он в компании друзей охотился трое суток.

Рыбалкой, вспоминает наш герой, он увлекался на протяжении долгих лет, но все как-то эпизодически – начинал и бросал. Не шло. А два года назад открыл для себя карпфишинг – «прицельную» ловлю карпа, как следует из названия – и ушел в это дело с головой.

- Я поехал в Кипень, - рассказывает Владимир. – Просто порыбачить на блесну. Ничего, конечно, не поймал зато заметил по соседству на берегу каких-то людей с огромными удочками. Подошел, поинтересовался, что они делают. Ответили, что ловят карпа.

Через две недели Владимир купил простенькую «начальную» удочку, приехал на Кипень и сразу же выловил первого карпа. Не слишком большого – килограмма на полтора – но тут, как говорится, главное начать.

Обратите внимание на батарею из удочек. Вот на такие снасти и ловятся трофейные карпы. Фото: страница героя в соцсети

Обратите внимание на батарею из удочек. Вот на такие снасти и ловятся трофейные карпы. Фото: страница героя в соцсети

И пошло-поехало. Оказалось, что карпфишинг – занятие невероятно увлекательное. Карп – рыба хитрая и осторожная. Чтобы ее поймать, нужно учесть массу нюансов, от рельефа дна до погоды и даже направления ветра. Потихоньку изучая все эти премудрости, Владимир нашел единомышленников (оказалось, что в Ленобласти существует свой собственный Ленинградский карповый клуб) и под конец сезона поехал с ними в Тверскую область на озеро Бойково.

- Ехали специально за трофеем, - рассказывает наш собеседник. – Крупная рыба пошла только на третий день, когда в воду уже было закинуто килограмм, наверное, 30 прикормки. И вот когда мы уже собирались уезжать и ни на что особо не надеялись, получили две поклевки. Один карп вытянул на 10 килограмм 400 грамм и второй – как раз наш трофей – на 14,5.

Трофей взвесили, сфотографировали… и отпустили. Таково одно из главных правил карпфишинга – всю пойманную рыбу отпускать, причем максимально аккуратно, чтобы она не травмировалась.

КСТАТИ

Самого крупного в мире карпа выловили в 2018 году в Венгрии. Его вес составил 51 килограмм 20 грамм – настоящий подводный гигант! Так что Владимиру с товарищами определенно есть, к чему стремиться. Ни хвоста, как говорится, ни чешуи!

Рыбак из Петербурга поймал трофейного карпа весом в 14,5 килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Имя нобелевского лауреата Жореса Алферова присвоили Академическому университету Санкт-Петербурга
«Подпольный» шиномонтаж закрыли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Зенит отдал Ригони в «Сампдорию» и купил воспитанника ЦСКА в Португалии
После летней жары в Петербурге резко похолодает и пойдут дожди
РЖД построит в Петербурге два полукольца, одно - до Пулково
Сергей Семак с женой застряли в Пулково накануне собственной свадьбы
В Петербурге на испытания выйдет беспроводной трамвай
Прилетел окурок: В жилом доме в Петербурге сгорел балкон
В Петербурге реконструируют Цимбалинский путепровод
Петербург накрыла мощная магнитная буря
Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту
Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября
Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал
Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки
В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро
Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады
После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге
В Новой Охте ученики пошли в новую школу
За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно
Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд
Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге
В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык
Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти
На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку