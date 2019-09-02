Фехтование вместо макияжа: В Санкт-Петербурге открылся пансион воспитанниц министерства обороны

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-02T19:05:33+03:00

Учиться в пансионе в Петербурге могут 560 девочек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо прочего в учебном заведении девочек будут учить ездить на лошади и играть на фортепиано

2 сентября в Санкт-Петербурге помимо повсеместных школьных, студенческих и даже детсадовских линеек ознаменовалось еще одним громким событием. На Бычьем острове в дельте Невы торжественно открыли филиал московского пансиона воспитанниц министерства обороны.

Там будут воспитывать дочерей солдат и офицеров – служащих в отдаленных гарнизонах или погибших во время несения службы. И девочки из неполных и многодетных семей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Шойгу оценил новый пансион.Фото: Артем КИЛЬКИН

В торжественной церемонии приняли участие первые лица страны и города: председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр обороны Сергей Шойгу.

- Филиал пансиона воспитанниц минобороны России продолжит традиции Смольного института благородных девиц, используя в образовательном процессе инновационные методы и новые технологии, - отметил Сергей Шойгу в приветственной речи. - Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования.

В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения.Фото: Артем КИЛЬКИН

Строительство пансиона, отмечает пресс-служба минобороны, завершили в рекордные сроки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пансион включает в себя спальный корпус, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку и бассейн.Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего за 232 дня недостроенный спортивный комплекс, который до этого стоял на Бычьем острове, превратился в современный образовательный центр.

В общей сложности учиться здесь могут 560 девочек, но в первый набор вошли 240.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом конкурс составил пять человек на место.Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо общеобразовательной программы воспитанницам пансиона предлагается на выбор огромное количество секций и кружков.

Можно заниматься композиторским искусством, верховой ездой, живописью и даже фехтованием.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отбой, конечно, тоже по расписанию.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом для девочек установлены строгие правила: им запрещено слушать музыку на мобильных телефонах, краситься, носить украшения и жевать жвачку, а сотрудники имеют право осматривать их личные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU