Фехтование вместо макияжа: В Санкт-Петербурге открылся пансион воспитанниц министерства обороны
2 сентября в Санкт-Петербурге помимо повсеместных школьных, студенческих и даже детсадовских линеек ознаменовалось еще одним громким событием. На Бычьем острове в дельте Невы торжественно открыли филиал московского пансиона воспитанниц министерства обороны.
Там будут воспитывать дочерей солдат и офицеров – служащих в отдаленных гарнизонах или погибших во время несения службы. И девочки из неполных и многодетных семей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Шойгу оценил новый пансион.Фото: Артем КИЛЬКИН
В торжественной церемонии приняли участие первые лица страны и города: председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр обороны Сергей Шойгу.
- Филиал пансиона воспитанниц минобороны России продолжит традиции Смольного института благородных девиц, используя в образовательном процессе инновационные методы и новые технологии, - отметил Сергей Шойгу в приветственной речи. - Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования.
В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения.Фото: Артем КИЛЬКИН
Строительство пансиона, отмечает пресс-служба минобороны, завершили в рекордные сроки.Фото: Артем КИЛЬКИН
Пансион включает в себя спальный корпус, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку и бассейн.Фото: Артем КИЛЬКИН
Всего за 232 дня недостроенный спортивный комплекс, который до этого стоял на Бычьем острове, превратился в современный образовательный центр.
В общей сложности учиться здесь могут 560 девочек, но в первый набор вошли 240.Фото: Артем КИЛЬКИН
При этом конкурс составил пять человек на место.Фото: Артем КИЛЬКИН
Помимо общеобразовательной программы воспитанницам пансиона предлагается на выбор огромное количество секций и кружков.
Можно заниматься композиторским искусством, верховой ездой, живописью и даже фехтованием.Фото: Артем КИЛЬКИН
Отбой, конечно, тоже по расписанию.Фото: Артем КИЛЬКИН
При этом для девочек установлены строгие правила: им запрещено слушать музыку на мобильных телефонах, краситься, носить украшения и жевать жвачку, а сотрудники имеют право осматривать их личные вещи.
ИСТОЧНИК KP.RU