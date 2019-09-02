2019-09-02T19:05:33+03:00
Политика

Фехтование вместо макияжа: В Санкт-Петербурге открылся пансион воспитанниц министерства обороны

Помимо прочего в учебном заведении девочек будут учить ездить на лошади и играть на фортепиано
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Учиться в пансионе в Петербурге могут 560 девочек.Учиться в пансионе в Петербурге могут 560 девочек.Фото: Артем КИЛЬКИН

2 сентября в Санкт-Петербурге помимо повсеместных школьных, студенческих и даже детсадовских линеек ознаменовалось еще одним громким событием. На Бычьем острове в дельте Невы торжественно открыли филиал московского пансиона воспитанниц министерства обороны.

Там будут воспитывать дочерей солдат и офицеров – служащих в отдаленных гарнизонах или погибших во время несения службы. И девочки из неполных и многодетных семей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Там будут воспитывать дочерей солдат и офицеров – служащих в отдаленных гарнизонах или погибших во время несения службы. И девочки из неполных и многодетных семей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Шойгу оценил новый пансион. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шойгу оценил новый пансион.Фото: Артем КИЛЬКИН

В торжественной церемонии приняли участие первые лица страны и города: председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр обороны Сергей Шойгу.

- Филиал пансиона воспитанниц минобороны России продолжит традиции Смольного института благородных девиц, используя в образовательном процессе инновационные методы и новые технологии, - отметил Сергей Шойгу в приветственной речи. - Именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц, 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования.

В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В новом учебном заведении есть все необходимое для их достойного продолжения.Фото: Артем КИЛЬКИН

Строительство пансиона, отмечает пресс-служба минобороны, завершили в рекордные сроки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Строительство пансиона, отмечает пресс-служба минобороны, завершили в рекордные сроки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пансион включает в себя спальный корпус, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку и бассейн. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пансион включает в себя спальный корпус, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку и бассейн.Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего за 232 дня недостроенный спортивный комплекс, который до этого стоял на Бычьем острове, превратился в современный образовательный центр.

В общей сложности учиться здесь могут 560 девочек, но в первый набор вошли 240. Фото: Артем КИЛЬКИН

В общей сложности учиться здесь могут 560 девочек, но в первый набор вошли 240.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом конкурс составил пять человек на место. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом конкурс составил пять человек на место.Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо общеобразовательной программы воспитанницам пансиона предлагается на выбор огромное количество секций и кружков.

Можно заниматься композиторским искусством, верховой ездой, живописью и даже фехтованием. Фото: Артем КИЛЬКИН

Можно заниматься композиторским искусством, верховой ездой, живописью и даже фехтованием.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отбой, конечно, тоже по расписанию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отбой, конечно, тоже по расписанию.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом для девочек установлены строгие правила: им запрещено слушать музыку на мобильных телефонах, краситься, носить украшения и жевать жвачку, а сотрудники имеют право осматривать их личные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Имя нобелевского лауреата Жореса Алферова присвоили Академическому университету Санкт-Петербурга
«Подпольный» шиномонтаж закрыли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Зенит отдал Ригони в «Сампдорию» и купил воспитанника ЦСКА в Португалии
После летней жары в Петербурге резко похолодает и пойдут дожди
РЖД построит в Петербурге два полукольца, одно - до Пулково
Сергей Семак с женой застряли в Пулково накануне собственной свадьбы
В Петербурге на испытания выйдет беспроводной трамвай
Прилетел окурок: В жилом доме в Петербурге сгорел балкон
В Петербурге реконструируют Цимбалинский путепровод
Петербург накрыла мощная магнитная буря
Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту
Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября
Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал
Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки
В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро
Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады
После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге
В Новой Охте ученики пошли в новую школу
За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно
Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд
Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге
В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык
Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти
На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку