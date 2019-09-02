Роботы, квантовая медицина и зимний сад: В Петербурге открылась «школа мечты»

В День знаний в Петербурге школьный порог переступили больше полумиллиона учеников. 60 тысяч из них – впервые. Для многих ребят важный праздник стал еще волнительнее, ведь они отправились в новые школы. 2 сентября в городе открылось девять образовательных учреждений. Главное из них - инженерно-технологическая школа (ИТШ) № 777 в Приморском районе. Рассказываем, как работает уникальное образовательное учреждение, которому нет аналогов в России.

Школа № 777 находится в Лыжном переулке.Фото: Андрей ГАШЕВ

РОБОТЫ И ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Как и в обычной школе – 2 сентября учеников школы № 777 началось с торжественной линейки. Первоклассники и восьмиклассники переживают одинаково. Скоро начнется экскурсия, и они впервые увидят свою «самую лучшую» в городе школу.

Школу построили по уникальному проекту.Фото: Андрей ГАШЕВ

У входа детей приветствует проекция робота. Дети машут новому другу, гордо шагая мимо. Вообще сложно поверить, что школа может быть такой. Кажется, что ты переносишься, как минимум, на пятьдесят лет вперед. Здание построили по индивидуальному проекту: найти два одинаковых помещения невозможно. У каждого свой тематический дизайн.

О старых досках и меле можно забыть.Фото: Андрей ГАШЕВ

Помимо стандартного набора классов, здесь созданы лаборатория квантовой медицины, гончарная и витражная мастерские, классы мехатроники, робототехники и 3-D дизайна.

- Специализированных кабинетов у нас больше тридцати, - рассказывает директор школы Вера Князева. – Мы хотим, чтобы уже с первого класса у ребенка формировалось инженерное мышление. Наша цель - заинтересовать детей инновациями и высокими технологиями, научить их работать с техникой, помочь с выбором будущей профессии.

В музыкальном классе есть гитары, барабаны, флейты и даже домры.Фото: Андрей ГАШЕВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ученики школы пока не верят своему везению. Во время экскурсии они с легким трепетом заглядывают за очередную дверь. За одной – класс технологии с современными швейными машинками, оверлоками и манекенами. За другой – кулинарная студия с плитами, мультиварками, комбайнами и другой кухонной утварью.

Ученики в кулинарной студии.Фото: Андрей ГАШЕВ

- А вот здесь у нас кабинет прототипирования, - встречает школьников преподаватель Павел Ситчихин.

Ребята смотрят на него настороженно. «Звучит зловеще», - перешептываются пятиклассники и ждут, что же будет дальше.

- Это значит, что здесь мы будем создавать трехмерные модели, распечатывать их на 3-D принтере и узнаем, как это работает, - успокаивает учитель. – Это передовая технология. Один из примеров, где она используется - печать органов и протезов, чтобы помочь людям, которые в них нуждаются.

Кабинет технологии.Фото: Андрей ГАШЕВ

Еще из неожиданного – столярная мастерская и кабинет лазерного проекта. Там школьники научатся работать с оптикой, лазерным оборудованием, создавать гравировку на стекле, вырезать деревянные детали. Подготовиться к занятиям ребята могут в современном медиацентре, а перевести дух после уроков в зимнем саду или на скамейках во внутреннем дворике.

Так выглядит зимний сад.Фото: Андрей ГАШЕВ

НАДЕЖДА ИНЖЕНЕРИИ

Восьмиклассник Миша Орлов признается, что не задумываясь ушел из школы, когда узнал об открытии ИТШ. Мальчика называют математическим дарованием, но сам он скромничает. Он с легкостью справился с отборочными экзаменами по любимой дисциплине и за две недели подготовился к физике. Миша обожает олимпиады и мечтает стать инженером. Пойдет по стопам отца.

Теперь на Мише Орлове форма ученика ИТШ.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Папа руководит бюро, которое занимается разработкой российских военных кораблей. Именно они разрабатывали наш авианосец «Адмирал Кузнецов», - рассказывает Михаил. – Он говорит, что сейчас очень мало в стране инженеров. Поэтому он надеется на нашу школу и на подрастающее поколение.

Кабинет технологии.Фото: Андрей ГАШЕВ

2 января за парты ИТШ сели почти 900 человек – с 1 по 8 класс. Планируется, что в течение нескольких лет в школе будут обучаться 1365 учеников. При этом во вторую смену в кружках, мастерских и лабораториях смогут заниматься до трех тысяч воспитанников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одна современная школа № 147 встретила учеников в Новой Охте. На открытии побывал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он поздравил ребятишек с началом нового учебного года и осмотрел учреждение.

Линейка в школе № 147.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

- Отличная получилась школа. Два бассейна, хороший конференц-зал, спортивные площадки, - отметил он. – Просторная, хорошая столовая. В этой школе десять первых классов. Также мы взяли курс на то, чтобы порадовать детишек с ограниченными возможностями здоровья. Для них организованы два класса, в которых они будут обучаться.

В школе сформировали 10 классов первоклашек.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729612" frameborder="0"></iframe> Школа мечты: В Санкт-Петербурге открыли уникально учебное заведение №777.Андрей Гашев

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