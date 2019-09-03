День знаний в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики прошел на отлично

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

- Я знал, что дни первокурсника и выпускные в этом университете проходят по-особенному, но такого не ожидал! Столько радости, улыбок, музыки и добрых слов. Если такое впечатляющее начало, то что будет дальше, во время учебы, - улыбается студент-первокурсник и будущий юрист Дмитрий. Молодой человек приехал учиться в Петербург из Хабаровска, и здесь для него пока все в новинку: город, интересные люди, миллион возможностей. А вот будущий управленец Максим - петербуржец. Он и город знает, и со многими сокурсниками уже успел познакомиться. Но перед торжественным посвящением в студенты все равно волнуется.

- Школа кончилась, и теперь все будет по-взрослому. Это здорово, но и волнующе тоже, - признается молодой человек.

В этом году День первокурсника Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики проходил в зале «Карнавал» Аничкова дворца. Так продолжилась замечательная традиция СПбУТУиЭ: встречать новых студентов и прощаться с выпускниками в лучших дворцах и залах нашего города.

- Вам выпало большое счастье учиться в Санкт-Петербурге. Вы будете каждый день открывать для себя этот город. Я говорю это прежде всего для тех, кто поступил в наш университет из других регионов, а таких у нас 60 процентов. Петербург - один из ведущих научных и образовательных центров России. И одной из составляющих этого гигантского научного комплекса является наш университет. Для вас созданы все условия, а требуется одно - используйте эти возможности для получения той профессии, которую избрали, - пожелал ребятам ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, доктор экономических наук Олег Смешко. - Новая веха в жизни начинается не только для студентов, но и для всего университета. Мы начинаем новый цикл подготовки высококвалифицированных специалистов.

Олег Смешко, ректор СПбУТУиЭ, поздравил новоиспеченных студентов.Фото: Артем КИЛЬКИН

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Студенческая жизнь для первокурсников СПбУТУиЭ началась с… музыки! Перед первокурсниками и гостями церемонии выступили лауреаты международных конкурсов София Бридж и Игорь Заливалов - скрипичный дуэт «Струны Петербурга». Настроение всем присутствующим подняла кавер-группа «Сухофрукты». А потом настало время для напутствий и пожеланий. Ребята слушали их затаив дыхание. Еще бы, ведь с началом учебы студентов поздравили представители органов власти! Заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Владимир Гайдей зачитал первокурсникам поздравление временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. А от себя пожелал не потеряться после вступления в самостоятельную жизнь.

Председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок поддержал коллегу:

- Сейчас все в ваших руках. Дружите, влюбляйтесь, не сидите в гаджетах, живите настоящей студенческой жизнью - она даст вам много сил для будущих ваших свершений. Знайте, что университет имеет множество партнеров, поэтому самые лучшие буквально с вручением диплома получают приглашение на работу, в том числе и в органы власти. Поверьте, это самый важный подарок вам.

Первокурсников СПбУТУиЭ приветствует скрипичный дуэт «Струны Петербурга».Фото: Артем КИЛЬКИН

Добрые слова в адрес новоиспеченных студентов прозвучали от представителей Российской академии наук, под научно-методическим руководством которой Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики работает много лет.

- Вы сделали прекрасный выбор. Это замечательный университет, который дает очень хорошее, качественное образование. И главное - здесь делают все, чтобы молодые специалисты получили хорошую работу, - говорит директор Института лингвистических исследований Российской академии наук Евгений Головко.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Кадры для предприятий Петербурга, Ленинградской области и всей страны Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики готовит уже более тридцати лет. Почти четверть века вуз успешно развивает модель непрерывного образования на основе эффективного взаимодействия учебного заведения - структур власти - производства. Среди ключевых партнеров СПбУТУиЭ не только правительства и законодательные собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и представители бизнеса.

- Мир меняется очень быстро, и учиться вам придется всю жизнь. Но вы сделали отличный выбор - поступили в университет, который дает отличную базу и готовит квалифицированные, добротные кадры, востребованные по всей стране. Мы с удовольствием принимаем выпускников вуза на работу, - сказал первокурсникам директор макрорегиона «Северо-Запад» компании «Теле2» Сергей Тимошин.

После пожеланий и напутствий первокурсники получили от студенческого совета символический «ключ знаний». Завершилась торжественная церемония под звуки гимна студенчества «Гаудеамус».

Завершил церемонию студенческий гимн «Гаудеамус», которому подпевал весь зал.Фото: Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Важно, что в этот же день и в этом зале в первокурсники посвятили и учащихся университетского колледжа. Это символизирует важный для вуза принцип непрерывности образования. Среди других звезд, ребят со сцены поздравил один из лучших игроков в истории футбольного клуба «Зенит», рекордсмен команды по числу сыгранных официальных матчей, директор Академии Зенита Анатолий Давыдов. «Впитывайте знания, уважайте преподавателей, и, конечно, дружите со спортом», - сказал он.