Наступила осень, а вместе с ней по традиции стартовала прививочная кампания против гриппа 2019 в Санкт-Петербурге. К сезону холодов, как известно, нужно готовиться заранее. И уже с 3 сентября петербуржцам начали ставить бесплатные вакцины от гриппа. Как и всегда, на прививку можно сходить в прививочные кабинеты детских и взрослых поликлиник по месту жительства, а также по месту работы и учебы. А еще, как и в прошлые годы, в Северной столице будут работать мобильные пункты вакцинации. Там получить защиту от гриппа может любой желающий. Уже к середине сентября медики будут дежурить во всех районах города – по мере поступления вакцины.

А пока первые мобильные пункты развернулись в Выборгском и Василеостровском районах. Бригады из поликлиник можно будет найти у станций метро «Проспект Просвещения», «Парнас», «Озерки», «Приморская» и «Василеостровская». (Точное время работы пунктов на ближайшие дни см. ниже).

Вакцину для петербуржцев обычно начинают приобретать с конца августа. А до этого уже становится понятно, какие штаммы по данным ВОЗ ожидают подъема на период эпидемии. В сезоне 2019-2020 это в основном грипп В, а также грипп А - H3N2 и H1N1. Лучшее время для прививок – сентябрь и октябрь. В это время их ставят для того, чтобы к зиме организм успел выработать иммунитет против вируса. Но у тех, чье здоровье ослаблено, это может занять и около полутора месяцев.

– Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть сделать прививки себе и своим близким, до того, как инфекция начнет распространяться, – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. – Прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

КСТАТИ

В прошлом году в Петербурге от гриппа привились около 2,5 миллионов человек. А это почти половина всех жителей города – 46,8 процентов.

КОНКРЕТНО

Прививочная кампания против гриппа 2019 в Санкт-Петербурге: Когда и где сделать бесплатно

3 сентября

Метро «Проспект Просвещения» 08:30-19:30

Метро «Парнас» 08:30-19:30

4 сентября

Метро «Озерки» 09:00-13:00

Метро «Проспект Просвещения» 15:00-19:00

Метро «Приморская» (перекресток улиц Наличной и Одоевского) 16:00-19:00

5 сентября

Метро «Проспект Просвещения» 08:00-19:30

Метро «Озерки» 09:00-13:00 и 15:00-19:00

6 сентября

Метро «Василеостровская» 16:00 -19:00

Метро «Парнас» 09:00-13:00 и 15:00-19:00

7 сентября

Метро «Озерки» 08:00-20:00