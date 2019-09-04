«На пенсии читаю все, что не успела в молодости»: актриса Нина Ургант отмечает 90-летние

4 сентября знаменитая актриса Нина Ургант отмечает юбилей. Ей исполнилось ни много ни мало 90 лет, большую часть из которых она провела на съемках кино и на театральных подмостках. Связаться с самой Ниной Николаевной нам не удалось – она уже давно никому не дает интервью – но зато мы поговорили с ее сыном, не менее известным и узнаваемым актером Андреем Ургантом. Как сейчас живет и как планирует встречать круглую дату звезда «Белорусского вокзала» и множества других культовых советских фильмов – читайте в нашем эксклюзивном материале.

«НАСТРОЕНИЕ БОЕВОЕ»

Первый вопрос – ну, конечно же, «как у Нины Николаевны настроение?»

- Настроение боевое, - смеется Андрей Львович. – Мама – несгибаемый человек. Хоть и говорит, что старость страшнее войны.

В 2014 году Нина Ургант призналась, что у нее болезнь Паркинсона, и вылечить ее невозможно. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, всенародно любимая актриса вовсе не спешить погружаться в депрессию и замыкаться в себе. Сейчас она, по словам нашего собеседника, занята чтением: наверстывает то, что пропустила за время жизни в оккупации и бурной работы в театре и кино.

Настоящую славу Нине Ургант принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".Фото: кадр из фильма

- Глотает» целые тома и постоянно жалуется, что мало книжек, - рассказывает «КП-Петербург» Андрей Ургант. – И просит, чтобы я ей нес новые целые сумками. Из крайнего – Довлатов произвел на нее очень большое впечатление. Сказала: «вот это русский писатель».

Как-то специально отмечать юбилей и приглашать гостей Нина Николаевна не планирует. Кто зайдет – тот зайдет.

- Приехала моя бывшая жена – дочь моей дочери Марии, - продолжает наш собеседник. – Вот она точно будет. Кто-то наверняка придет из Александринского театра, где она играла много лет. Собирается к нам наш близкий друг – сенатор Наталия Дементьева. Специально попросила разрешения поздравить маму. И все, наверное. Домочадцы в разъездах – Иван (Угрант, известный актер и телеведущий – прим.ред.) с семьей в Москве, например. Так что все будет скромно и по-домашнему, я думаю. Я заказал торт, чай – вот и весь банкет.

Спектакль "Час пик", 1970 год. Нина Ургант на сцене вместе с прославленным актером Игорем Горбачевым. Фото: Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ТЫ СИДЕЛ РЯДЫШКОМ»

С подарком для мамы, признается Андрей Ургант, он еще не определился – семья обеспечивает Нину Николаевну всем необходимым.

- Мама говорит: «мне самое главное, чтобы ты сидел рядышком, и больше ничего не надо – ни еды, ни воды. Вот я вижу, что ты здорово, и все хорошо», - продолжает он. – Вот такой подарок я ей, наверное, и сделаю – буду здоров, красив и буду находиться рядом с ней.

Что-то особенное для именитой актрисы наверняка готовит Александринский театр – какой-то сувенир или драгоценность. Но что именно это будет, Андрей Львович пока не знает – ни директор, ни художественный руководитель с ним еще не связывались.

И снова Александринский театр, с которым у Нины Ургант связана большая часть жизни. Наша героиня блистает в спектакле "Торможение в небесах". 1998 год. Фото: Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина

К тому же самой Нине Ургант нравится подарки не только принимать, но и дарить. Так, рассказывает наш собеседник, всем членам семьи она в качестве сувениров на память раздаривает свои украшения – золотые колечки, сережки и прочее. Свои презенты от нее уже получили дочь Андрея Урганта от второго брака Мария, внук Иван Ургант и маленькие правнучки – дочери Ивана – Нина и Лера.

- В общем, все у мамы хорошо, - подытоживает Андрей Львович. – Может быть, сил поменьше, но чувство юмора прекрасное, память тоже – она помнит даже такие вещи, о которых мне не хотелось бы, чтобы она помнила. Помнит и напоминает. Она блистательный человек. Весь юмор, вся красота и вся доброта, которые есть в нашей семье, пришли от нее.

Эту улыбку ни с какой другой не спутаешь! 1975 год, Нина Ургант исполняет роль Тамары Николаевны в спектакле "Вечерний свет". Фото: Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям и желает Нине Николаевне Ургант долгих лет жизни, крепкого здоровья и любви родных и близких!

5 ЛУЧШИХ РОЛЕЙ НИНЫ УРГАНТ:

- «Белорусский вокзал» (1970) – Рая, сестра милосердия, бывшая фронтовая медсестра;

- «Сыновья уходят в бой» (1969) – Анна Михайловна Корзун;

- «Сказка про влюбленного маляра» (1987) – слепая королева;

- «Дни хирурга Мишкина» (1976) – Марина Васильевна, главврач;

- «Девушка и Гранд» (1982) – мама главной героини.