На полчаса быстрее: Новая развязка ЗСД открылась в Курортном районе Санкт-Петербурга

Добраться до центра Петербурга жители Курортного района теперь смогут на полчаса быстрее. 3 сентября около поселков Белоостров и Западная Лица открылась новая развязка ЗСД. Речь идет о съезде на Новое шоссе и автомобильный путепровод участка Санкт-Петербург – Бусловская на 28-м км Октябрьской железной дороги.

Открытия развязки ждали несколько тысяч обитателей Белоострова, Песочного, а также Левашово и Сертолово. Новый объект значительно упростит жизнь владельцев загородных участков. Прежде автомобилистам приходилось добираться до центральной части города по перегруженному Выборгскому шоссе. Развязка в Курортном районе поможет сэкономить минимум полчаса дороги и сократить путь на 12 километров.

Работа завершили почти на два месяца раньше срока.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Были тут и сложности, и трудности. Нужно было сделать перекладку двух газопроводов. Это непростая работа, - отметил на открытии врио губернатора Александр Беглов. - Большой дискомфорт доставлял ж/д переезд. Сам раньше здесь не раз стоял. Теперь он будет ликвидирован, осталось только его разобрать.

Важную роль новый объект играет не только для местных жителей, но и для медицинских центров. В Песочном расположены НИИ Онкологии имени Петрова и Российский научный центр радиологии и хирургических технологий. Там проходят лечение пациенты со всего Северо-Запада.

Развязка расположена у поселков Белоостров и Западная Лица

Планировалось, что строительство развязки завершится в конце ноября. Однако работы выполнили с опережением. 3 сентября на участке стартовало рабочее движение. Городу новый объект обошелся почти в 968 млн рублей.

В ближайшее время Смольный планирует открыть еще четыре развязки. В первую очередь - на Шкиперском потоке и на пересечении с Шуваловским проспектом.