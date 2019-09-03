2019-09-03T19:44:57+03:00
Происшествия

Пожар в дельфинарии в Петербурге: 20 человек эвакуировано, дельфины не пострадали

На вызов съехались десятки пожарных машин, полиция и медики [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге горел дельфинарий. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге горел дельфинарий. Фото: vk.com/spb_today
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Вой сирен и несущиеся пожарные машины - такую картину могли наблюдать жители элитной части Санкт-Петербурга - Крестовского острова. Вечером 3 сентября здесь горела крыша бассейна «Спартак», в котором расположен городской дельфинарий.

- В 18:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Константиновский проспект, дом19, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

На место происшествия срочно прибыли 10 расчетов в составе 39 бойцов противопожарной охраны. Впрочем, на деле все оказалось не так страшно.

- На крыше бассейна горела деревянная обрешетка вентиляции. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Из здания эвакуировали 20 человек, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» начальник пресс-службы городского управления МЧС Андрей Литовка.

Ни сами люди, а это были работники дельфинария - представления в такое время уже не идут, ни основные звезды шоу - дельфины, моржи и белухи, не пострадали.

С момента поступления заявки и до полной ликвидации пожара прошло меньше получаса. В причинах возгорания разбираются дознаватели.

Пожар в дельфинарии в Петербурге. Видео: "ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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