Пожар в дельфинарии в Петербурге: 20 человек эвакуировано, дельфины не пострадали

Вой сирен и несущиеся пожарные машины - такую картину могли наблюдать жители элитной части Санкт-Петербурга - Крестовского острова. Вечером 3 сентября здесь горела крыша бассейна «Спартак», в котором расположен городской дельфинарий.

- В 18:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Константиновский проспект, дом19, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

На место происшествия срочно прибыли 10 расчетов в составе 39 бойцов противопожарной охраны. Впрочем, на деле все оказалось не так страшно.

- На крыше бассейна горела деревянная обрешетка вентиляции. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Из здания эвакуировали 20 человек, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» начальник пресс-службы городского управления МЧС Андрей Литовка.

Ни сами люди, а это были работники дельфинария - представления в такое время уже не идут, ни основные звезды шоу - дельфины, моржи и белухи, не пострадали.

С момента поступления заявки и до полной ликвидации пожара прошло меньше получаса. В причинах возгорания разбираются дознаватели.