Где снять квартиру в Петербурге: Карта самых популярных районов для аренды жилья

В Санкт-Петербург каждый год приезжают тысячи людей: юные студенты, молодые люди, нацеленные строить карьеру, туристы. Всем им необходимо найти жилье. Также снимают квартиру зачастую молодожены или просто петербуржцы, решившие переехать от родителей. Однако где лучше всего искать квартиру в аренду, ведь город большой, каждый район прекрасен по-своему. О средних ценах по городу и о том, как быстро можно сдать квартиру поделился исследованием «Яндекс.Недвижимость»

«Однушки» - самые популярные

Больше всего на рынке Северной столице однокомнатных квартир. Они самые ходовые и востребованные. На то, чтобы сдать однокомнатную квартиру потребуется в среднем 22 дня, двухкомнатную — 25 дней, трехкомнатную — 29 дней. Менее требовательны арендаторы однушек в Центральном и Адмиралтейском районах: там средний срок экспозиции квартиры за 15–20 тысяч рублей составляет 12 и 11 дней соответственно. А проще всего найти жильцов для скромной квартиры на Васильевском острове. У него хорошая транспортная доступность и инфраструктура, при этом он не такой престижный, как соседние острова, так что цены на квартиры тут ниже. В итоге однокомнатные квартиры за те же за 15–20 тысяч рублей уходят с рынка в среднем за неделю.

Карта популярных районов для аренды однушки за 25-30 тысяч рублей в Петербурге / Фото: Яндекс.Недвижимость

Дешевые – не значит, востребованные

Оказалось, что низкая цена на квартиру не всегда залог успеха для ее сдачи. Любопытно, что более дешевые квартиры могут сдаваться за то же время или даже дольше, что и более дорогие варианты. Ведь за условние 30 тысяч рублей могут сдавать и переоценённую однушку со скоромными характеристиками, и прекрасный вариант из более высокого сегмента. Как правило, однушки, а также двухкомнатные за 25-30 тысяч рублей ждут нового жильца не дольше 19 дней.

Самые популярные районы

Центр города, исторический и географический, разумеется пользуется популярностью. Квартиры там сдаются быстрее. Но не во всех ценовых сегментах.

Интересно, что на Петроградской стороне, одном из самых элитных районов города, быстрее всего сдаются дорогие однушки — за две недели. А вот дешёвые варианты в плохом состоянии менее востребованы: они ждут квартирантов в среднем 22 дня.

А вот хуже всего обстоят дела с дорогими трехкомнатными квартирами в Кировском районе. За предыдущий год там появилось всего 9 предложений за 50-55 тысяч рублей, которые прождали новых арендаторов около трех месяцев.