СПбГУП единственный в городе отпраздновал День знаний в День знаний

Пока остальные вузы ждали понедельника, чтобы начать новый учебный год, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов последовал давней традиции праздновать День знаний 1 сентября, в любой день недели и в любую погоду. Ведь зачем ждать, когда студенты жаждут знаний?

«Несмотря на выходной»

- Отмечать 1 сентября как университетский праздник в России первыми начали в нашем вузе, и с тех пор прошло уже 27 лет, - сказал, открывая торжество, ректор СПбГУП академик Александр Запесоцкий. - День знаний выпал на воскресенье? Тем более праздничное у нас настроение!

Александр Запесоцкий по традиции дал первый в новом учебном году звонок. Фото предоставлено СПбГУП.

28-й День знаний собрал на площади Лихачева небывалое количество студентов, гостей, почетных профессоров в красных мантиях и докторов в черных - свыше пяти тысяч человек. Участники праздника заняли даже балкон. Но это не единственный рекорд наступившего учебного года.

- Университет стал лидером по числу претендентов на бюджет, - с гордостью отметил ректор. - Конкурс составил шестьдесят человек на место. При этом в среднем по городу на каждое бюджетное место претендовало четырнадцать абитуриентов. Более чем высок и средний балл ЕГЭ наших первокурсников. В то время как в городе это 78 баллов, у нас средний балл дошел до 87, а по некоторым специальностям - например, журналистике - приблизился к потолку и составил 95 баллов.

По устоявшейся традиции первым студентов поздравил один из почетных докторов - «персонифицированных идеалов и примеров для подражания». В этом году в таком качестве выступил ведущий ученый-гуманитарий Украины, академик РАН, академик Украины Петр Толочко.

- Ребята, вы поступили в прекрасный вуз, который незримо патронирует сам Дмитрий Сергеевич Лихачев, - сказал он. - Хотел бы учиться вместе с вами, но мне сказали, что мест уже нет. Что ж, по крайней мере, постараюсь почаще встречаться с вами.

Затем слово взяла заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

- Мир стремительно меняется, - отметила она. - Чтобы быть гарантированно востребованным на рынке труда, человек должен учиться в течение всей жизни. Развить эту способность, зажечь в вас страсть к делу как раз поможет Университет профсоюзов.

Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов подчеркнул, что в России День знаний давно стал национальным праздником.

- Несмотря на выходной, вы пришли сюда, чтобы стартовать, чтобы быстрее стать высококлассными специалистами, - добавил он. - Обучение в этом вузе - это тот механизм, благодаря которому решаются вопросы социальной и экономической политики и развития страны в целом.

«Гуманитарный» - значит для людей

Почетными гостями вуза 1 сентября стало более ста выдающихся представителей образования, культуры, правоохранительных органов, науки, дипломатического корпуса. Многие из них в этот же день выступили с лекциями.

- Если пятьдесят лет назад выпускник вуза мог быть уверен, что знаний хватит надолго, то сегодня учеба - это только шаг, - сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко. - Сила страны определяется гражданским обществом, основополагающий элемент которого - профсоюзы. Главное, что вы получите здесь, - это уважение к человеческому труду, который и определяет будущее России.

Вице-губернатор Владимир Кириллов поздравил студентов от имени города, заметив, что «десять процентов научной мысли страны приходится на Петербург, а значит, именно нашим студентам двигать науку вперед». А председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок порадовался выбору ребят, которые «оказались в уникальных условиях, где учиться удобно и интересно».

Пожелать студентам успехов прибыли дипломаты Турции, Азербайджана, Франции, Белоруссии, Литвы, Финляндии, Швейцарии и других стран. Чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Хаддад Риад назвал вуз «гуманитарным центром страны».

- Гуманитарная работа - работа для людей - важна всегда, но особенно в наше время, когда человечество сталкивается с большим количеством конфликтов, - подчеркнул посол.

Старинный друг вуза писатель-сатирик Семен Альтов пожелал ребятам когда-нибудь сделать селфи на фоне достопримечательности, которая появилась благодаря им самим. А выпускница вуза заслуженная артистка России Нина Шацкая подарила студентам песню о любви.

И вот ребята взяли ответное слово. Федеральные округа России строем «вошли» на площадь под «Песню о Родине». Каждый в стихотворной форме и в молодежном стиле поведал, что его сюда привело. Так, тяга к знаниям заставила приехать на промозглые берега Невы даже абитуриентов из солнечного Сочи.

Для студентов СПбГУП учеба – в радость. Фото предоставлено СПбГУП.

Наконец на площади Лихачева прозвенел первый звонок. Его вместе дали ректор, почетные гости и, конечно, студенты. Огромный надувной колокольчик отпустили в небо, расцвеченное салютом.

Грани Гранина

Но на этом учебно-торжественная программа не закончилась. В стенах вуза открыли фотовыставку «Наш Гранин», посвященную столетию Даниила Александровича - одного из первых почетных докторов университета. Здесь, в библиотеке, презентовали все его книги последних десятилетий, здесь он читал лекции, с его подачи здесь стали проводить Вечера восточной поэзии и создали Конгресс петербургской интеллигенции.

- Гранин был моральным покровителем, настоятелем университета и навсегда таковым останется, - отметил знаменитый писатель Альберт Лиханов. - В этих портретах можно увидеть все оттенки его сдержанного, но доброго и по-детски чистого характера.

Художник Никас Сафронов, выставку полотен которого открыли на этом самом месте ровно год назад, признался, что решил создать живописный цикл по рассказам и повестям Гранина о блокаде.

Затем настал черед открытых лекций. В роли лекторов выступили известные россияне и иностранцы, в том числе академики РАН Роберт Нигматулин, Ирина Абрамова, Андрей Лисицын-Светланов и другие.

Главный архитектор города Владимир Григорьев рассказал, за что любит Петербург, а вице-губернатор Владимир Кириллов - о том, в каких направлениях город будет развиваться. Генконсул Франции в городе на Неве Уго де Шаваньяк поведал о роли своей страны в международной жизни, а посол Сирии Хаддад Риад - о терроризме в своей. Академик Валерий Черешнев посвятил лекцию ВИЧ-инфекции, Альберт Лиханов - литературе, Никас Сафронов - жанру портрета.

Последним пунктом праздничной программы стало открытие памятной доски с именем Михаила Пиотровского. Директор Эрмитажа облачился в черную мантию и стал почетным доктором университета.

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа. Фото предоставлено СПбГУП.

ДОСЛОВНО

«Гуманитарный» - это декларация. Это значит, что здесь воспитывается интеллигенция, которая решит судьбу России. А чтобы решить судьбу Отечества правильно, студентам нужно использовать все возможности Петербурга - города-музея, города-театра, города-парка».

(Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа.)

СПРАВКА

Празднично отмечать начало учебного года на площади академика Лихачева - давняя традиция СПбГУП. Университет стал первым в России вузом, который перенес формат торжественной первосентябрьской линейки за рамки школы. Первый праздник знаний здесь прошел в 1992 году.