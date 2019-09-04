Вкусно и недорого: Шуваловская ярмарка ждет гостей

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка в деревне Ополье Кингисеппского района стала доброй традицией и местной достопримечательностью. Не только жители Ленобласти, но и многие петербуржцы приезжают сюда за отборными сельскохозяйственными продуктами, а также оригинальными сувенирами.

Этим летом в Опольевском поселении прошел очередной смотр-конкурс социальных проектов «Ветеранское подворье», в котором приняли участие самые активные жители - те, кто любит родную землю и труд, сохраняет и развивает культуру личных подсобных хозяйств, формирует и поддерживает лучшие семейные традиции на селе. Победителей конкурса местная администрация награждает на ярмарке.

Свою продукцию здесь также представляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерские хозяйства, предприятия малого и среднего бизнеса, мастера народного промысла.

Чего только не увидишь на Шуваловской ярмарке, каких только вкусностей не встретишь! Здесь можно купить семенной картофель, капусту и зерно, домашнюю консервацию, свежую зелень, цветочную рассаду и семена, парное мясо, свежую рыбу, мед и кондитерские изделия, растительное масло, молочную продукцию. Если задаться целью, можно за один выходной сделать закупки на зимние месяцы! Но это еще не все. Кроме продуктов, на ярмарке можно будет купить рукодельные шедевры, а также одежду и обувь. Некоторые вещи настолько удивительны и оригинальны, что станут отличным подарком для родных, близких или коллег.

Впрочем, Шуваловская ярмарка привлекает посетителей не только своими торговыми рядами. Каждый год ее гостей ожидает насыщенная культурная программа, куда входят не только выступления профессиональных артистов и коллективов художественной самодеятельности, но и различные творческие мастер-классы, конкурсы и аттракционы. Здесь каждый может найти занятие по душе, насладиться талантом исполнителей и сам принять участие в интересных конкурсах и состязаниях. Есть тут и где перекусить - работают предприятия общественного питания.

Народное гулянье проходит в Ополье не первый год, а поддерживает ярмарку комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. В организации мероприятия традиционно участвует администрация Опольевского сельского поселения и муниципальное учреждение культуры.

КОНКРЕТНО

Шуваловская ярмарка пройдет в центре деревни Ополье Кингисеппского района 8 сентября. Праздничная программа стартует в 12.00.