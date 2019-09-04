2019-09-04T17:07:31+03:00
Дом. Семья

Акула родила прямо во время шоу в океанариуме Петербурга

Это первый подобный случай за последние 20 лет - сотрудники называют его настоящим чудом [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Появление акуленка у живородящей акулы, да еще и во время шоу - явление невероятно редкое не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России. Фото: Wikipedia (Amada44)Появление акуленка у живородящей акулы, да еще и во время шоу - явление невероятно редкое не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России. Фото: Wikipedia (Amada44)
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В Санкт-Петербургском Океанариуме прямо во время шоу на свет появился детеныш белоплавниковой (или, как ее иначе называют, белоперой) рифовой акулы. Сотрудники называют это настоящим чудом – за все 13 лет существования Океанариума такое случилось впервые!

Семейство белоплавниковых акул в океанариуме живет уже 13 лет. Шесть особей – как водится, мальчики и девочки.

- В какой-то момент я заметил, что одна из девочек стала как-то слишком много кушать, - рассказывает начальник отдела водолазного обеспечения Сергей Панчук. – Так продолжалось несколько дней, а потом прямо во время шоу – есть у нас такое шоу, кормление акул – мне неожиданно дали команду «на выход». Я вышел, а водолазы кричат: «Сергей Виленович! Там акула родила!»

Сориентировался наш герой быстро – схватил специальную мягкую сетку, нырнул обратно, нашел акуленка, поймал его и отдал водолазам. Те поместили малыша в специальный «отсадник» - огороженное пространство внутри аквариума. На всякий случай: взрослые акулы – рыбы серьезные, мало ли что им взбредет в голову.

Вот так сейчас выглядит детеныш. Подрос и активно ест рыбу - правда, пока микроскопическими порциями. Фото: Океанариум Санкт-Петербурга

Вот так сейчас выглядит детеныш. Подрос и активно ест рыбу - правда, пока микроскопическими порциями. Фото: Океанариум Санкт-Петербурга

Все это случилось еще 25 августа, но рассказать о невероятном событии в Океанариуме решились только сейчас. Слишком боялись за малыша: у акул, поясняет наш собеседник, очень часто встречаются врожденные патологии. Этот, однако, получился здоровым: плавает уверенно, ест за троих, потихоньку растет. Сейчас длина детеныша – около 50 сантиметров. До взрослых особей пока ещё далековато – те вымахали больше, чем на полтора метра – но это, как говорится, дело времени.

- Мы его понемногу откармливаем, - смеется Сергей Панчук. – Даем горбушу – на один день хватает кусочка размером с половину спичечного коробка, меньше даже. Такие вот пока аппетиты.

Угощение акуленку подносят специальным длинным пинцетом или просто бросают в воду. Это нужно для того, чтобы он как можно скорее приучился искать и брать пищу сам. Иначе среди взрослых особей малышу не выжить – они будут отбирать самые лакомые куски.

- Вообще это, конечно, уникальное событие, - признался КП-Петербург наш собеседник. – Я работаю в океанариумах уже 20 лет – сначала в Казахстане, теперь вот в Санкт-Петербурге - и ничего подобного ни разу не наблюдал. Я думаю, все дело в условиях – видимо, они у нас настолько хорошие, что рыбы действительно чувствуют себя как в естественной среде обитания.

В Океанариуме Санкт-Петербурга белоперая акула родила прямо во время шоу. Вот так выглядит детеныш.Сергей ВОЛЧКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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