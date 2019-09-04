Ребенка затянуло в работающий эскалатор на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 4 сентября, около 18:30 возле вестибюля станции метро «Чкаловская» творилось нечто странное и тревожное. Вход на станцию закрыли, на ступенях собралась огромная толпа. У тротуара стояли, мигая проблесковыми маячками, «Скорая помощь», машина МЧС и два пожарных автомобиля.

Как рассказали «КП-Санкт-Петербург» очевидцы, на станции произошло небольшое происшествие.

- Мальчик – лет, наверное, десяти – ехал на эскалаторе вместе с пожилой женщиной, - объяснила нашему корреспонденту одна из свидетельниц случившегося. – Я так понимаю, с бабушкой. И в какой-то момент его правую руку затянуло между ступенями – я уж не знаю, каким образом.

Судя по всему, тяжелых травм мальчик не получил. Фото: КУЛЯ Евгения/ "КП-Петербург"

Эскалатор остановили, народ со станции выгнали. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели освободили руку мальчика и на месте оказали ему первую помощь. Вся операция заняла немногим более пятнадцати минут. После машины с проблесковыми маячками разъехались, а вход на станцию снова открыли.

На станцию вызвали два пожарных автомобиля, машину МЧС и "Скорую помощь".Фото: Олег ЗОЛОТО

Какие именно травмы получил мальчик, пока не известно – на фото его правая кисть целиком замотана бинтами. Однако судя по тому, что ребенок шел сам и, как отмечают очевидцы, почти не плакал, ничего фатального не случилось.

В пресс-службе «Петербургского метрополитена» инцидент пока никак не прокомментировали. Мы следим за развитием событий.