Выборы губернатора в Санкт-Петербурге в 2019 году: предвыборная программа кандидатов

В воскресенье, 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге будут выбирать губернатора. Избирательные участки, а их в этом году более двух тысяч, откроются в 8.00. Кандидатов на пост трое: Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов. Предлагаем ознакомиться с их предвыборной программой.

АМОСОВ Михаил Иванович

Возраст: 60 лет

Место рождения: Ленинград

Образование: Ленинградский государственный университет, к.г.н.

Работа: Законодательное собрание Петербурга, депутат

Партия: «Гражданская платформа»

Михаил Амосов.Фото: Соцсети

Главный приоритет программы «Город для людей» - создание новых взаимоотношений между горожанами и властью: власть должна стать дружелюбнее и ответственнее. Программа включает девять тематических блоков.

«Модернизация государственного управления» предполагает усиление роли городского парламента, утверждение всех государственно-частных партнерств на законодательном уровне, проведение референдумов по самым важным вопросам (платные парковки, мусоросжигательные заводы, намыв), расширение полномочий органов местного самоуправления, передачу руководства контрольными органами оппозиции, либерализацию правил проведения массовых мероприятий и внедрение открытого реестра заявок.

«Социальное развитие» в версии Амосова – это охрана здоровья и поддержка семей с детьми. Для этого нужно объединить управление поликлиниками и городскими больницами в едином центре, чтобы упростит посещение врачей-специалистов, максимально освободить врачей от бюрократической рутины, решить проблему нехватки роддомов на севере города, развить систему детских садов с привлечением частного капитала и внедрить «детсадовские сертификаты», которые гарантируют получение помощи от города.

В сфере предпринимательства Амосов предлагает везде, где можно, разрешительную систему заменить на уведомительную, поддержать «качественные инвестиции» и поощрить экспорт, ограничить внеплановые проверки бизнеса, сохранить и развить сеть торговых ларьков, компенсировать часть процентной ставки по кредитам малому бизнесу и увеличить гарантийный фонд микрокредитования.

Насчет транспорта идеи такие: увеличить расходы на строительство метро в 2-2,5 раза, отказаться от строительства ВСД на пять-десять лет в пользу бесплатного моста через Неву, реализовать только южную часть магистрали через Удельный парк, развить сеть выделенных велодорожек и велопарковок у метро, сохранить маршрутки и усилить контроль над ними.

Раздел «Жилищное хозяйство и земельная политика» включает сплошное межевание жилых кварталов, при этом закрепят земли, нужные для обслуживания домов. Также кандидат предлагает поддержать создание ТСЖ, перейти к уборке снега по образцу Финляндии и Эстонии и провести реновацию хрущевок по примеру ГДР, без уплотнительной застройки.

В числе «Зеленых приоритетов» - раздельный сбор мусора на основе финансовых стимулов для жителей, создание городского реестра деревьев, разработка системы приютов для бездомных животных, сохранение подвальных продухов, «необходимых для существования городской популяции кошек».

Для «Развития зоны побережий Финского залива» нужно завершить намыв на Васильевском и острове Декабристов и отдать его под общественные объекты (кампус СПбГУ, Верховный суд, Полярный музей, океанариум и другие). Далее искусственную сушу можно создавать только после одобрения на референдуме.

Шаги к «Развитию Петербургской агломерации» - совместная градостроительная политика на границе города и области, обеспечение комфортных условий для жизни в садоводствах, вынос грузовых железнодорожных станций на окраины или в Ленобласть.

В качестве «Федеральных инициатив» Амосов готов предложить отмену «муниципального фильтра», создание городской полиции общественной безопасности, меры по развитию рынка арендного жилья и поправки в налоговое законодательство.

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Возраст: 63 года

Место рождения: Баку

Образование: Ленинградский инженерно-строительный институт

Работа: Правительство Петербурга, врио губернатора

Партия: самовыдвиженец

Александр Беглов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Программа «Город, в котором хочется жить», состоит из четырех блоков: «Комфортный город», «Социальный город», «Открытый город» и «Умный город».

Под комфортом Беглов понимает удобный общественный транспорт, что предполагает ускоренное строительство метро, появление железнодорожного кольца, увеличение подвижного состава и сокращение интервалов движения, поддержку новых видов транспорта. Еще одна черта комфортного города – хорошие дороги, сделать их таковыми планируется за счет строительства и реконструкции, повышения качества материалов и открытия переездов.

Третья составляющая комфорта – «новое качество городской среды»: новые парки и общественные пространства. Четвертая деталь к портрету удобного города – это экология, ради нее нужно очистить водоемы, организовать вывоз и переработку мусора и наладить охрану окружающей среды. В последнем помогла бы Единая городская дежурная экослужба.

«Социальный город» - это, в первую очередь, доступная медицина. Достичь этого Беглов предлагает с помощью перевода всех поликлиник в разряд «бережливых», открытия офисов врачей общей практики и росту закупок современного медоборудования.

Часть социального раздела программы – «забота о людях», что значит усиление поддержки семей с детьми, людей старшего возраста, инвалидов и граждан, попавших в сложную ситуацию. Предлагает кандидат и ускорить темпы строительства социальных объектов, и увеличить зарплаты бюджетникам и госслужащим.

Социалка включает также «качественное образование». Шаг к нему – превратить петербургскую школу в «школу без отстающих», а потому надо улучшить материально-техническую базу и повысить профессионализм педагогов.

Еще одна часть социального раздела – культура, где важно укрепить материальную базу. Упор Беглов предполагает делать на современные направления, их развитию должны помочь креативные пространства, музеи и арт-кварталы.

И последняя черта социальности города – активный досуг: увеличение инфраструктуры для занятий физкультуры и спортом, наращивание темпов ремонта и строительства спортивных площадок во дворах.

«Умный город» - то, что можно реализовать, если бюджет достигнет триллиона рублей. Раздел предполагает поддержку промышленности и внедрение программы «региональных чемпионов» (крупных и средних предприятий, работающих на экспорт), цифровизацию, привлечение в регион крупных налогоплательщиков и инвесторов, развитие туристического потенциала и науки за счет перехода на «экономику знаний».

«Открытым городом» Петербург, по мнению Беглова, станет, если расширит взаимодействие с жителями; переведет госуслуги в электронный формат; задействует на 35 процентах должностях в органах власти работников младше 35 лет.

ТИХОНОВА Надежда Геннадьевна

Возраст: 45 лет

Место рождения: Ленинград

Образование: Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики

Работа: Законодательное собрание Петербурга, депутат

Партия: «Справедливая Россия»

Надежда Тихонова. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В программе «Человек важнее» пятнадцать пунктов. Тихонова предлагает создать «коалиционное правительство профессионалов», изменить институт вице-губернаторов (в том числе сократить их число), реформировать местное самоуправление, пересмотреть полномочия комитетов, передать сферу развития метро одному ведомству, создать отдельную структуру по решению вопросов мусора, проводить ежегодный общественный аудит всех органов власти и внедрить систему проектных офисов при каждом комитете.

По экономике предложения таковы: сделать упор на выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью, обеспечить нулевую кредитную ставку на развитие промышленно-технологических проектов и убрать верхний предел кредита, внедрить в промышленность «сквозные цифровые технологии», расширить оборонно-промышленный комплекс, инвестировать в инновационные экономические и социальные объекты, изменить механизм заключения концессий.

Меры в сфере социальной политики призваны побороть бюрократию. На социалку кандидат предлагает тратить 65 процентов городского бюджета. Важно ускорить прием пациентов в поликлиниках, ввести статус «детей войны», создать во всех учреждениях «умную» безбарьерную среду, обеспечить социальные выплаты семьям на учебу детей в частных школах, если нет мест в государственных. Жилые дома предполагается вводить вместе с инфраструктурой, а предпринимателям, открывающим садики, предоставлять налоговые льготы. Для пенсионеров планируются дополнительные выплаты и профессиональная переподготовка. В числе других идей – разработка региональной концепции профилактики ВИЧ-инфекции, совершенствование законов в части семейно-бытового насилия, реализация программы по ликвидацию гендерного неравенства.

Транспортный вопрос решат строительство метро и открытие наземных маршрутов по выделенным линиям, пока станции строятся; планирование застройки «от транспорта»; увеличение связи периферийных районов между собой; развитие трамвайных линий; отказ от транспортной реформы в нынешнем виде и проведение ее постепенно.

По экологической теме кандидат предлагает сохранить и преумножить зеленые насаждения, сделать ставку на сохранение деревьев, благоустроить городские пляжи, очистить водоемы, усилить контроль над сбросом сточных вод, внедрить двухконтейнерную систему накопления мусора, ввести систему контроля запаха, возвратить мониторинг почв, ограничить проезд тарнспорту низкого экологического класса, перевести городской транспорт на электротягу, построить больше инфраструктуры для выгула собак, создать программу работы с часто болеющими детьми.

В части градостроительства стоит, по мнению кандидата, отправлять новый Генплан на экономическую экспертизу и строго привязывать его исполнение к срокам. Тихонова намерена изменить институт публичных слушаний и ввести «Стандарт комплексного развития территории ».

Чтобы сохранить культурное наследие, предлагается, в том числе, смягчить условия аренды памятников малым и средним бизнесом и запретить намывать сушу в Неве и Невской губе.

Улучшить ситуацию в жилищной сфере помогли бы новая целевая программа расселения коммуналок, пересмотр программы реновации, стопроцентное ежегодное финансирование жилищных программ, развитие льготного жилищного кредитования и активное строительство государственного жилья для сдачи в аренду. В области ЖКХ стоит запретить продлевать срок службы труб и предпочесть этому капремонт, развивать ТСЖ, передать капремонт исторических зданий Комитету по охране памятников, возвратить общедомовые территории собственникам квартир и внедрить энергосберегающие технологии.

В области науки и образования Тихонова планирует повысить зарплаты, финансировать научную деятельность «на уровне европейских стран», регулярно оснащать все учебные заведения современной техникой.

В туристической сфере инициативы следующие: привлечь в город больше авиакомпаний, организовать в Пулково международный пересадочный узел, сделать упор на бизнес-туризм и водный туризм, развивать туристические маршруты за пределами центра города, развивать систему tax-free, поддерживать яхтенный спорт. Интересное предложение по теме спорта и физкультуры - открытый доступ жителей к спортивным залам образовательных учреждений.

Отдельный пункт программы касается миграционной политики. Тихонова предлагает обеспечить мигрантам соцподдержку, внедрить систему организованного привлечения трудовых мигрантов, нарастить количество сотрудников миграционной службы, активнее финансировать проекты по адаптации иностранцев.

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