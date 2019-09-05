2019-09-04T23:21:53+03:00
Общество

Открытие новых станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

Этого дня жители Колпино, Славянки и южных пригородов ждали несколько лет. Любуемся Фрунзенским радиусом в режиме реального времени
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Прямая трансляция с открытия новых станций метро в Санкт-Петербурге 5 сентября 2019 года.Прямая трансляция с открытия новых станций метро в Санкт-Петербурге 5 сентября 2019 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге 5 сентября 2019 года запускают станции Фрунзенского радиуса - «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Новый участок «фиолетовой ветки» планировали запустить сначала в 2016, затем в декабре 2018 года. Сроки постоянно переносили. И все-таки этот день настал.

Первые пассажиры окажутся в подземке сегодня, 5 сентября. Для жителей Фрунзенского района и пригородов Петербурга это знаковый день. Открытия этих станций ждали более миллиона человек. Отметим, что появление в Санкт-Петербурге станций метро «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» значительно должно упростить будни жителей Колпино, Шушар, Славянки и южных пригородов, а также разгрузить «синюю» ветку подземки.

Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» появились на карте петербургского метрополитена. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» появились на карте петербургского метрополитена.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Журналисты «Комсомолки» одними из первых спустились в подземку, чтобы рассказать и показать читателям Фрунзенским радиус. Следите за нашей прямой трансляцией с открытия новых станций метро в Петербурге.

Открытие новых станций метро в Петербурге: Прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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