Ольга Бузова шокировала подписчиков, снова кардинально поменяв образ

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова шокировала своих поклонников и подписчиков в социальной сети, резко поменяв имидж. На этот раз девушка посетила парикмахера для того, чтобы отрезать свои нарощенные волосы и перекрасить их в другой цвет. Как по взмаху волшебной палочки звезда превратилась из длинноволосой блондинки в брюнетку. Своим новым образом она сразу же поделилась на своей странице в Instagram, спросив у поклонников мнение.

- Вот она я. Как вам? – спросила Бузова.

buzova86 Ольга Бузова перекрасила волосы и изменила длину

Подписчицы Ольги разделились на два лагеря: за блондинок и за брюнеток. Этот вечный спор о цвете волос длится уже не первое десятилетие и никогда не разрешится. Даже комплименты со стороны мужчин не убедят женщин. Кто-то заявил, что с белыми волосами Ольга Бузова выглядит старше лет на 10, другие отметили, что натуральный темно-русый цвет волос очень освежил певицу.

Но на одном сошлись многие – это длина волос телеведущей. Подписчики отметили, что нарощенные локоны певицы выглядят дешево и пошло. Также Бузовой напомнили, что накануне ее коллега Ксения Бородина назвала нарощенные волосы «колзозом».

- А про силиконовые шары вместо груди Бородина случайно не говорила? Думаю, и не скажет, она не любит про себя, - решили защитить любимую певицу поклонники.

Как долго Ольга пробудет брюнеткой, остается гадать. Возможно, скоро она порадует своих подписчиков новой прической. Кто знает, может когда-то певица решится изменить внешность как Бритни Спирс, сбрив волосы.