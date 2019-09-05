Фестиваль народов Ленинградской области в 2019 году посвятили национальным играм и видам спорта

Во Всеволожском районе прошел IV Межнациональный фестиваль народов Ленинградской области «Энколово собирает друзей». В этом году мероприятие проходило под эгидой ЗОЖ, так как 2019 год объявлен в регионе Годом здорового образа жизни.

И КРОСС БЕЖАЛИ, И САПОГ КИДАЛИ

Организатор фестиваля-комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области–диалог между народами построил в формате «без галстуков». Именно поэтому участники и гости «Энколово собирает друзей» участвовали в спортивных состязаниях, а не официальные речи слушали со сцены. Стартовали с малого кросса.

– Ой, было очень весело! – поделилась впечатлениями председатель Сибирского землячества в Санкт-Петербурге Виктория Мишова. – Каждый бежал, исходя из своих физических возможностей. Это, правда, было по-дружески и классно!

Спортивный азарт участников было не унять. Ингерманландцы показали, как играть в финские городки и метать сапог, марийцы пригласили к игре «Беляша», татары удивляли борьбой с мешками… Был даже шахматный турнир.

ПЕСНИ И ЗАСТОЛЬЕ

А сколько артистов приехало на фестиваль! Когда на сцене выступал чувашский фольклорный ансамбль «Юрату», даже самые стеснительные пустились в пляс. Успех у публики с чувашами разделили и цыгане. Их местный коллектив «Красная роза» - лауреат международных конкурсов.

- В декабре мы отметили двадцатилетие, - рассказала руководитель творческого коллектива Розалия Штукатурова. Любопытно, что Розалия на самом деле – русская, но имя уж больно нравилось ее родителям. Говорит, чистое совпадение. А, может быть, судьба?

По традиции на фестивале развернулась ярмарка. На ней мастера и мастерицы представили изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Лапти, амулеты, кружево и обереги – товары на любой вкус!

Ну как после таких эмоций не поесть. Тем более, что вокруг такие ароматы. Один узбекский плов чего стоит. А русские блины, а вепсские калитки? Цыгане приглашают на свой «фирменный пирог» и чай с дымком из самовара.

- Лето 2019 года в Ленобласти для нас выдалось очень насыщенным. Совместно с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям мы провели больше 50 мероприятий, - сообщил директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – Самые значимые, пожалуй, финно-ингерманландский праздник «Юханнус», и марийский «Пеледыш Пайрем», и татаро-башкирский «Акатуй». В поселке Шапки Тосненского района проходил праздник славянского единения, в селе Винницы Подпорожского района –вепсское «Древо жизни».