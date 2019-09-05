Следственный комитет возбудил уголовное дело о вымогательстве после избиения заключенных в «Крестах»

Следователи Санкт-Петербурга разобрались в скандальной истории о пытках арестантов в «Крестах-2». Они внимательно изучили видеоролик и фотографии, якобы снятый в следственном изоляторе в Колпино. Общественники утверждали, что на кадрах заключенных избивают по приказу надзирателей. Но оказалось все совсем не так.

- При проверке установлено, что на фотографии изображен мужчина, тоже арестованный, но не тот, которого называли пострадавшим. Он пояснил, что побои – это имитация, он нарисованы. Текст обращения в адрес администрации изолятора якобы от имени потерпевшего произносит другой человек под следствием, который также опрошен. Кроме того имеются данные, что указанные фотографии телесных повреждений и видеозапись обращения осуществлены в период с 10 по 14 июля 2019 года, то есть до совершения вымогательства. Монтаж видеоролика осуществлен за пределами изолятора, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Что касается наличия так называемой «пресс-хаты» и связи сотрудников изолятора с избиениями заключенных, то этому следователи подтверждения не нашли. Зато у заключенных нашли мобильные телефоны, чего в СИЗО быть не должно. За то это на имя начальника «Крестов» внесено представление.

Однако и это еще не все. Оказалось, что снятое заранее видео, появилось в сети после одного инцидента в стенах «Крестов». По данным следствия, с 18 по 19 июля 2019 года 23, 25 и 26-летние подсудимые, которые находились в изоляторе, потребовали с 21-летнего парня, который обвиняется в обороте наркотиков, 20 тысяч рублей. В ход пошли угрозы жизни и здоровью.

Но парень деньги найти не смог, за что парни избили его и решили взять поиск суммы в свои руки. Один из них позвонил по мобильному телефону родственнику 21-летнего, рассказал, что тот избит, и, в случае, если они не получат деньги, то побои продолжатся. В тот же день, 19 июля, на банковскую карту знакомой одного из парней поступили три тысячи рублей.

На основании всего вышеперечисленного, следственные органы возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении троих подсудимых.