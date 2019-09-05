2019-09-05T15:49:33+03:00
Общество

Умер Константин Симун - автор монумента «Разорванное кольцо»

Скульптор скончался на 86 году жизни в городе Бостон в США, где жил долгое время
Петр КИБЕР
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Автор "Разорванного кольца" Константин Симун умер на 86 году жизни.Автор "Разорванного кольца" Константин Симун умер на 86 году жизни.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Наверняка каждый житель Петербурга, Ленинградской области, да и России, хоть немного слышавший о блокаде Ленинграда (хотя как об этом можно не знать?) видел монумент «Разорванное кольцо», установленный на берегу Ладожского озера. Именно в этом месте начиналась и заканчивалась «Дорога жизни». Автором пронзительного в своей простоте памятника в 1966 году стал тогда еще молодой ленинградский скульптор Константин Симун. В ночь на 5 сентября его не стало.

- Он умер в ночь на 5 сентября у себя дома в Бостоне. Других подробностей я пока не знаю, но ему было уже далеко за 80, в таком возрасте у всех есть болезни, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» Директор Музея современного искусства имени Дягилева СПбГУ Татьяна Юрьева, долгие годы дружившая со скульптором.

Судьба самого Константина Симуна не была простой. Он родился в Ленинграде в 1934 году. В войну был в эвакуации в Кировской области. Сначала с мамой, сестрой и братом, а потом - в детдоме.

После войны вернулся в родной город, поступил в Ленинградский институт живописи имени Репина, но был отчислен с последнего курса «за формализм». Это не помешало скульптору в 1958 году стать членом союза художников СССР.

Всесоюзную известность ему принес монумент «Разорванное кольцо». Но и здесь все было не так просто.

-Костя прожил интересную и очень сложную жизнь. Его памятник с трудом прошел все перипетии контроля. Он тогда убедил критиков: «Это оптимистичный памятник, символизирует открытую дорогу», - вспоминает Татьяна Юрьева.

Константин Симун умер в Бостоне, где жил последние 30 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Константин Симун умер в Бостоне, где жил последние 30 лет.Фото: СОЦСЕТИ

В 1988 году скульптор переехал в США. В Бостоне трагически погиб его сын и Константин Симун взял на себя заботу о внучке, вырастил ее. При этом связи с Россией никогда не прерывал, приезжал в Петербург. Его авторству принадлежит скульптура Иосифа Бродского «Я вернулся», установленная в парке скульптуры СПбГУ при содействии дирекции Музея современных искусств имени Дягилева.

При этом в США имени у Симуна не было и в Бостоне пришлось начинать все с нуля. Но и с этим испытанием Константин Михайлович справился.

- О нашел свое пространство, заряженное американским поп-артом. И создал парковые скульптуры из самых, казалось бы, неподходящих материалов. Это не имело значения, ибо все, что он делал, наполнено отточенным мастерством, гуманным смыслом и живет в таком противоречивом времени. И будет жить. Он навсегда вписал свое имя в историю мирового искусства, - уверена Татьяна Юрьева. - Для меня честь, что мы дружили.

Константину Симуну было 85 лет. Дата и место прощания, а также похорон пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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