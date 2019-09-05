На голове пакет, во рту кляп: Труп зверски убитой женщины нашли в чемодане в парке Петербурга

В Санкт-Петербурге произошло страшное убийство местной жительницы, которая отправилась летом на свидание, но так и не вернулась. Тело женщины нашли накануне, 4 сентября, на территории Новоорловского лесопарка. Ей оказалась 49-летяя жительница Мурино Бэла Воронина, которая пропала еще 3 июля 2019 года.

- 5 июля в полицию обратился сын пропавшей. Он рассказал, что с 3 июля его мать перестала выходить на связь. Дверь ее квартиры закрыта, машины BMW нет на месте, - сообщили «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В ходе расследования, правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали 21-летнего уроженца Дагестана, который живет в Петербурге. Он сам указал оперативникам на место, где спрятал труп женщины.

На месте раскопки в лесопарке полицейские обнаружили жуткую картину: из земли они достали пластиковый разноцветный чемодан на колесиках, внутри которого был труп. Тело уже начало гнить, на голове был натянут синий полиэтиленовый мешок, во рту кляп из окровавленного полотенца. На теле сохранились красная футболка, черные штаны и один серый носок.

Сейчас правоохранители продолжают проверку. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Надо отметить, что подозреваемый раньше судим не был. Убитый горем сын женщины комментировать произошедшее пока что отказывается.

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