Выборы губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция с избирательных участков

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят сегодня, 8 сентября 2019 года. Кандидатов на этот пост трое: Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова. Накануне голосования было отпечатано 3 817 929 бюллетеней - именно столько в Санкт-Петербурге избирателей. Также известно, что следить за выборами будут 4 тысячи наблюдателей.

Всего во время выборов губернатора в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года будут работать 1944 участка. Отдать свой голос можно будет даже в аэропорту Пулково или, например, на Московском вокзале - там также оборудуют места для голосования.

В течение всего дня - с 8 утра до 20.00 - журналисты «Комсомольской правды» будут вести прямую онлайн-трансляцию с выборов губернатора Санкт-Петербурга и рассказывать о самых важных моментах, о том, где, кто и как голосует в Санкт-Петербурге, а также передавать актуальную информацию по явке. Следите за обновлениями.