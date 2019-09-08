2019-09-08T08:09:52+03:00
Общество

Выборы губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция с избирательных участков

С 8 утра и до закрытия избирательных участков в 20.00 8 сентября 2019 года журналисты «Комсомольской правды» ведут прямую онлайн-трансляцию с выборов губернатора Санкт-Петербурга
Анна ПОСЛЯНОВААртем КИЛЬКИНОлег ЗОЛОТОСтепан СТЕПАНОВСергей ВОЛЧКОВ
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Комсомолка ведет прямую трансляцию с выборов губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019.Комсомолка ведет прямую трансляцию с выборов губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят сегодня, 8 сентября 2019 года. Кандидатов на этот пост трое: Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова. Накануне голосования было отпечатано 3 817 929 бюллетеней - именно столько в Санкт-Петербурге избирателей. Также известно, что следить за выборами будут 4 тысячи наблюдателей.

Всего во время выборов губернатора в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года будут работать 1944 участка. Отдать свой голос можно будет даже в аэропорту Пулково или, например, на Московском вокзале - там также оборудуют места для голосования.

В течение всего дня - с 8 утра до 20.00 - журналисты «Комсомольской правды» будут вести прямую онлайн-трансляцию с выборов губернатора Санкт-Петербурга и рассказывать о самых важных моментах, о том, где, кто и как голосует в Санкт-Петербурге, а также передавать актуальную информацию по явке. Следите за обновлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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