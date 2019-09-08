2019-09-08T15:54:31+03:00
Политика

Избирком назвал большинство сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге «фейками»

Информация о проблемах на участках распространяется в социальных сетях
Лилия КОЗЛОВА
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Большинство сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге не подтвердились после проверокБольшинство сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге не подтвердились после проверокФото: Тимур ХАНОВ
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В Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города, а также депутатов в муниципалитет. Голосование проходит в штатном режиме, однако в социальных сетях все же появляются сообщения о нарушениях. По данным избиркома Северной столицы, большая часть из них – «фейки». Об этом заявил начальник управления информационного центра петербургского избиркома Дмитрий Кузьмин во время брифинга.

- В сети распространяется видео о о якобы имевшем месте вбросе бюллетеней на УИК 1808. Сами пользователи интернета опровергли это нарушение. Опубликованное видео было снято в 2016 году в Нижнем Новгороде, - пояснил Кузьмин.

Что касается нападения на члена с правом решающего голоса Георгия Медвинского с УИК 1619, то есть мнение, что член комиссии упал сам, но представил инцидент в ином свете. Заявление по этому случаю в ГУВД не поступало. А вот сообщение о нападении на члена комиссии с правом решающего голоса Анну Шлейникову, которую якобы облили зеленкой, проверяют правоохранители.

Также в качестве нарушения на выборах было представлено то, что на участках централизовано голосуют бюджетники и их отмечают через считывание штрих-кодов. На самом деле рядом с избирательными участками Союз архитекторов проводит опрос жителей города о наполнении будущего Арт-парка. Опрос согласован из Санкт-Петербургской избирательной комиссией, является законным. Принять в нем участие может любой житель города. QR-коды на опросных листах сделаны для удобства подсчета результатов.

- В соцсетях распространяется информация о якобы незаконном голосовании военнослужащих. На самом деле они голосуют на территории, где расположены их военные части и учреждения, в которых они несут службу, - опроверг информацию начальник управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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