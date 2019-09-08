Валентина Матвиенко на выборах губернатора в Санкт-Петербурге: «Я всегда со своим родными городом»

На избирательный участок №2237, который расположился по соседству с Таврическим садом, приходили голосовать – впрочем, как и во всему Петербургу в этот день – целыми семьями. Мамы и папы доверяли карапузам бросить бюллетень в прозрачную урну, и, если справились, члены Избиркома угощали маленьких петербуржцев конфетами.

Урн под хрустальными люстрами концертного зала образовательного центра «Водоканала» поставили три. Три было и кабины «для галочек», рядом – стол с миниатюрной ширмой.

К полудню поток избирателей не иссякал. За мундепов и губернатора к этому времени здесь уже отдали по две сотни голосов. Среди голосующих – целая команда пограничников, несколько дам с собачками, пара байкеров. И председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

– Где бы ни находилась, я всегда со своим родными городом. Вот и сегодня голосую на своем участке, по месту прописки, – рассказала Валентина Ивановна. – Считаю этот день очень важным. Абсолютно убеждена – и это не общие слова, – что право участвовать в выборах, право голосовать – это и обязанность. гражданская, нравственная. В целом ряде стран участие в голосовании юридически обязательно. У нас этого нет, и каждый гражданин вправе решать, принимать ему участие в голосовании или нет. Но мне кажется, что, если ты реально хочешь влиять на власть, участвовать в управлении районом, городом и страной, то, конечно, важно приходить на выборы. Ведь именно голосующие определяют, кто достоин управлять городом и, говоря о муниципальных выборах, кто готов развивать свой район не на словах, а на деле.

Валентина Матвиенко голосовала на избирательный участок №2237.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но для Петербурга Единый день голосования еще и скорбная дата – день начала блокады Ленинграда.

– Каждый раз, приходя на Пискаревское кладбище, испытываешь щемящую грусть и одновременно огромную благодарность к тем, кто ценой своей жизни защитил наш город, – отметила Матвиенко. – Важно хранить эту память, передавать ее следующим поколениям. Тогда только мы сможем действительно надеяться, что ничего подобного не повторится. А еще хранить память важно потому, что некоторые политики накануне 75-летия великой Победы усиленно пытаются переписать историю. Породой с Запада слышишь то, что уж совсем невозможно понять: они на нас пытаются переложить вину, на страну, которая потеряла 27 миллионов человек в борьбе с нацизм! Ничем иными, как кощунством, издательством над исторической памятью, цинизмом, это объяснить нельзя.

Накануне 8 сентября произошло важное международное событие: Россия и Украина обменялись заключенными и задержанными. Глава Совета Федерации не смогла обойти эту тему стороной.

– Я очень рада, что наши ребята на свободе, дома. Россия никогда не бросает своих в беде, – подчеркнула Валентина Матвиенко. – Чтобы это событие состоялось, была проделана большая и сложная политическая и дипломатическая работа, огромные усилия приложил президент, активно участвовали правозащитники.

Опустив бюллетени в урну, Матвиенко обратилась к наблюдателям и попросила их «смотреть в оба».Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельно Матвиенко отметила освобождение журналиста Кирилла Вышинского, который стал жертвой политического режима. Он «мужественно, стоически» пробыл в тюрьме пятнадцать месяцев «без суда и следствия, и так называемое киевское правосудие не смогло его обвинить и осудить, как ни пыталось».

– Сам факт возвращения – это положительный факт, он демонстрирует готовность новой украинской власти к конструктивному взаимодействию и дает надежду на то, что это лишь первый шаг к возобновлению диалога между нашими странами, – пояснила Матвиенко. – У господина Зеленского вся полнота власти, все рычаги в руках. И украинцы, и россияне, и мировое сообщество ждут конкретных действий: прекращения обстрела Донецка и Луганска, снятия экономической блокады. Хочется, чтобы первый позитивный факт не стал имиджевым ходом и чтобы за ним обязательно последовали другие дела.

Опустив бюллетени в урну, Матвиенко обратилась к наблюдателям и попросила их «смотреть в оба» и фиксировать все нарушения, если таковые будут.

– Важно, чтобы в Петербурге выборы пошли прозрачно, чисто, без малейших нарушений: это соответствует духу, культуре нашего города, – сказала Матвиенко. – Выборы пройдут, и после них не должно остаться плохого послевкусия.