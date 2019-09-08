Урганту стало стыдно из-за явки на выборы, а Пиотровский задумался об интеллекте горожан: Как в Петербурге выбирали нового губернатора

Ровно в 20.00 все избирательные участки в Санкт-Петербурге официально закрылись. В этом году на выборах губернатора 8 сентября 2019 года их было более двух тысяч. Большая часть разместилась в актовых залах школ и институтов, в домах творчества и других традиционных местах для голосования. Но были и необычные точки – так, к примеру, те, кто загодя взял открепительное удостоверение и прошел регистрацию, могли выразить свою позицию, взяв бюллетень на Московском вокзале или в аэропорте.

На выборы в 101 год!

Если вы не можете прийти в избирательный участок, то избирательный участок идет к вам! С самого утра сотрудники избиркома обходили квартиры пенсионеров, которым тяжело дается дорога. Одной из них стала ветеран Великой Отечественной войны Нина Александровна Скворнякова. Для нее День выборов стал особенным - пенсионерке исполнилось 90 лет!

- Первый раз в моей жизни так роскошно голосую,- улыбнулась Нина Александровна. - Я могла дойти, ковыляя с палочкой. Но раз могут сами прийти, то зачем отказываться? В день рождения это особенно приятно. Даже президент прислал поздравление, такой вот сюрприз!

Нина Скворнякова.Фото: Роман ЛЯЛИН

Нина Александровна 52 года проработала учителем истории в школе. Была завучем и директором. Поэтому главное пожелание для нового губернатора у нее, чтобы градоначальник уделял больше внимания сфере образования.

- Экономикой еще надо заняться, - наставляет будущего градоначальника ветеран. - Выправить ее, чтобы все было на пользу народу. Недостатки есть.

Еще одна из почетных избирательниц проголосовала в Приморском районе. Лилия Егоровна отпраздновала уже 101-ый день рождения. И выборы она не пропускает никогда.

- Я так привыкла. Всегда голосую. И не могу себе позволить иначе, - объяснила долгожительница.

Молодежь встречали овациями

К слову, праздник был не только у Нины Александровны дома, но и на соседнем избирательном участке в Красногвардейском районе. Здесь всех желающих угощали гречкой с тушенкой и теплым чаем.

Ближе к обеду к участкам потянулась молодежь. Многие из них голосовали впервые. 18-летняя Александра Роговая несколько месяцев назад окончила школу.

- В детстве родители мне разрешали заходить в кабинку и самой опускать бюллетень, - улыбается Саша. – А теперь сама и галочку ставлю. На самом деле это очень ответственно.

По случаю дебюта девушке вручили подарки - термокружку, светоотражатель и чехол для проездного, а когда она шла опускать бюллетень, ей аплодировали все присутствующие.

Некоторые петербуржцы приходили голосовать со своими питомцами!Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

Урганту стало стыдно, а Пиотровский призвал жителей повышать интеллект

Знаменитости – хоть городского, хоть российского масштаба – в сущности все-таки самые обыкновенные люди, с самыми обыкновенными правами и обязанностями. Так что мы ждали на участках кого-то из звезд – и не ошиблись.

Первым нам повезло повстречать Андрея Урганта. Известный актер и телеведущий голосовал на Литейном проспекте, в бывшем доме княгини Зинаиды Юсуповой. При входе Андрея Львовича первым делом со всех сторон обвели ручным металлоискателем – будь ты хоть трижды культовая личность, а правила безопасности для всех одни. Актер спокойно и без суеты выполнил все надлежащие манипуляции.

- При советской власти, помню, пиво и бутерброды давали, чтобы людей на выборы заманить, - посетовал он между делом. – Хотя итог всегда всем был известен заранее.

Андрей Краско.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Актер признался, что имеет право критиковать власть, если она не оправдала его ожидания. Но чтобы она хотя бы имела возможность их оправдать – нужно проявить гражданскую ответственность.

- Другое дело, что сейчас не существует галочки «против всех», - заметил актер. – Я могу проголосовать нестандартно, нетрадиционно, не так, как все, но моя социальная активность все равно должна быть проявлена. В Европе явка 70-80%, а у нас намного меньше. Это стыдно!

А вот оперный певец и солист Мариинского театра Василий Герелло на своем избирательном участке по-настоящему блеснул – причем не прилагая для этого никаких особенных усилий. Он просто вел себя как обычно: улыбался, охотно фотографировался с поклонниками и фотографировался сам, а под конец назвал всех собравшихся своими друзьями.

- Каждый здравомыслящий человек должен понимать, что сегодняшний день определит жизнь города и горожан на ближайшие пять лет, - рассказал певец корреспонденту «КП-Санкт-Петербург». - И чтобы потом себе не пенять – «вот я такой-сякой, поленился, не пришел, не поднял свои бока» - нужно голосовать. Я всегда это делаю. И не только я – со мной пришла супруга, сын сегодня голосует.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский голосовал на улице Рылеева, в доме детского творчества «Преображенский». Нашему корреспонденту он рассказал, что выборы – это «нечто среднее между перформансом, кастингом и волеизъявлением».

- Приехал, проголосовал, еду на работу, - отметил он. – Вот и все, собственно.

Михаил Пиотровский.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

От нового губернатора, заявил Пиотровский, он ждет прежде всего двух вещей: преображения Северной столицы и повышения интеллектуального уровня жителей.

- Чтобы не задохнулся исторический центр, нам нужно создать второй Санкт-Петербург, - объяснил Михаил Борисович. – Сейчас он вроде бы создается: это и арт-парк «Тучков буян», и перенос судебного квартала, и освоение территорий возле Лахты. А что касается интеллектуального уровня – у нас все-таки город, который сам людей воспитывает. И нам нужно это поддерживать – на примере правильного отношения к блокаде, на примере правильного обращения с улицами и так далее.

В ВЕРХАХ

Как голосовали кандидаты

Один из претендентов на главное место в Смольном, врио губернатора Александр Беглов, пришел на свой избирательный участок в школу №12 с углубленным изучением английского, что на улице Кораблестроителей, рано утром. Сразу оговорился: сегодня он «не официальное лицо, а обыкновенный житель города».

Александр Беглов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Беглов без лишних слов взял бюллетени и направился в одну из кабинок. Изнутри долго был слышен шелест бланков: чтобы внимательно изучить имена и определиться, у политика ушло около пяти минут. Наконец, врио губернатора уверенно зашагал к урне с системой автоматического подсчета голосов.

– Сегодняшний день в истории города очень важен. Как будет развиваться Петербург? Зависит от того, что предпочтут его жители, – сказал Беглов. – Сегодня мы определяем будущее нашего города на пять лет вперед.

В это же время в музыкальной школе №33 на улице Маршала Новикова заполняла бюллетени депутат Законодательного собрания Петербурга и конкурентка Беглова на выборах Надежда Тихонова.

Надежда Тихонова.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Настроение у меня хорошее, но, конечно, волнительно, – призналась она. – Уверена, что в политике должна быть конкуренция, а монополия партии власти этому не способствует. Надеюсь, что мы на муниципальном уровне избавимся от монополизма, а, значит, не нужны будут никакие муниципальные фильтры, которые только препятствуют конкуренции. Нас должно быть много.

Третий кандидат в губернаторы, депутат ЗакСа Михаил Амосов, пришел на участок – в лицей №470 на улице Бутлерова – вместе с супругой, дочкой и внучкой.

Михаил Амосов.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Привел почти всю семью – всех, кто со мной зарегистрирован, – улыбнулся парламентарий. – Зять прописан в другом месте, поэтому сейчас тоже выполняет эту важную миссию, но на другом участке.

БДИ!

Избирком назвал большинство сообщений о нарушениях «фейками»

Голосование проходило в штатном режиме, однако в социальных сетях все же появились сообщения о нарушениях. По данным избиркома Северной столицы, большая часть из них – «фейки». Об этом заявил начальник управления информационного центра петербургского избиркома Дмитрий Кузьмин во время бирифинга.

- В сети распространяется видео о якобы имевшем месте вбросе бюллетеней на УИК 1808. Сами пользователи интернета опровергли это нарушение. Опубликованное видео было снято в 2016 году в Нижнем Новгороде, - пояснил Кузьмин.

Что касается нападения на члена с правом решающего голоса Георгия Медвинского с УИК 1619, то есть мнение, что член комиссии упал сам, но представил инцидент в ином свете. Заявление по этому случаю в ГУВД не поступало. А вот факт о нападении на члена комиссии с правом решающего голоса Анну Шлейникову, которую якобы облили зеленкой, проверяют правоохранители.

По данным избиркома Северной столицы, большая часть сообщений о нарушениях на выборах оказалась из них – «фейком».Фото: Артем КИЛЬКИН

Также в качестве нарушения на выборах было представлено то, что на участках централизовано голосуют бюджетники и их отмечают через считывание штрих-кодов. На самом деле рядом с избирательными участками Союз архитекторов проводил опрос жителей города о наполнении будущего Арт-парка. Опрос был согласован с избирательной комиссией. Поучаствовать в нем мог любой петербуржец. QR-коды на опросных листах были сделаны для удобства подсчета результатов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий СОЛОННИКОВ:

ЯВКА 30% - ЛЕГИТИМНЫЙ И НОРМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Учитывая, что 8 сентября была прекрасная погода и самое начало осени, много петербуржцев были за пределами города. Они голосовали и в Ленинградской, и в Псковской области. К тому в Москве организовали электронное голосование. Я думаю, явка будет в районе 30%. Это естественно и нормально. Высокая явка – это признак революционной ситуации. Того, что люди недовольны происходящим и хотят что-то изменить, выразить свое негодование. Когда все спокойно и все хорошо, такая цифра – легитимный и нормальный результат. Серьезных и реальных нарушений на было УИКах немного. В основном это технические ошибки, которые есть всегда. В избирательном процессе участвуют живые люди. В таких ситуациях существует человеческий фактор.

Валентина Матвиенко.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730807" frameborder="0"></iframe> Валентина Матвиенко проголосовала за губернатора Санкт-Петербурга.Анна ПОСЛЯНОВА

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Матвиенко пришла на участок с ленточкой Ленинградской победы

На избирательный участок №2237, который расположился по соседству с Таврическим садом, приходили голосовать – впрочем, как и во всему Петербургу в этот день – целыми семьями. Мамы и папы доверяли карапузам бросить бюллетень в прозрачную урну, и, если справились, члены Избиркома угощали маленьких петербуржцев конфетами.

Среди голосующих к полудню были целая команда пограничников, несколько дам с собачками, пара байкеров. И председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

– Где бы ни находилась, я всегда с Петербургом. Вот и сегодня голосую на своем участке, по месту прописки, – рассказала Валентина Ивановна. – Считаю этот день очень важным. Ведь именно голосующие определяют, кто достоин управлять городом и, говоря о муниципальных выборах, кто готов развивать свой район не на словах, а на деле.

Но для Петербурга Единый день голосования еще и скорбная дата – день начала блокады Ленинграда. Матвиенко, которая пришла на выборы с ленточкой Ленинградской победы на груди, не смогла обойти этот факт стороной (подробности).