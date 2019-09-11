Новым губернатором Санкт-Петербурга стал Александр Беглов: Чем он запомнился петербуржцам будучи врио

Случилось! Сегодня, 10 сентября 2019 года, спустя два дня после выборов губернатора Санкт-Петербурга, Александр Беглов официально признан победившим в голосовании. Александр Дмитриевич хорошо известен горожанам, ведь до этого он одиннадцать месяцев руководил правительством Петербурга в должности временно исполняющего обязанности губернатора. И за это время успел совершить немало дел. К счастью, многие из них городу пошли только на пользу. Вспоминаем, чем запомнился Александр Беглов жителям Северной столицы.

1. СПАС СТАРЕЙШУЮ ПИРОЖКОВУЮ

Один из символов петербургского-ленинградского общепита, пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте, оказалась под угрозой закрытия этой весной. Единственное заведение в городе родом из шестидесятых, где угощают бабушкиными пирожками и разливают «то самое» какао, нарвалось на иск «ЖКС №2 Московского района».

Жильцы пожаловались на портал «Наш Санкт-Петербург» на вентиляцию и пристройку. На анонимку отреагировали коммунальщики. Показать документы на вентиляцию и пристройку «Хозяюшка» не смогла: все это добро – наследие середины прошлого века.

Суд, скорее всего, постановил бы пристройку и трубы демонтировать. Драма в том, что без них работать пирожковая просто не смогла бы.

К счастью, городские власти вовремя вмешались в конфликт. Коммунальщики и пекари подписали мировое, на согласование и обновление коммуникаций и пристройки «Хозяюшке» дали время до апреля 2020 года.

2. ДАЛ СТАРТ ТОТАЛЬНОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Кроме обширной программы благоустройства, которая охватила этим летом весь город, в работе властей под командованием врио Беглова выделяются три «зеленых» инициативы. Первая – разбить арт-парк на месте «судебного квартала», а выбор его названия и наполнения оставить за самими горожанами.

Вторая – о многострадальном полигоне «Красный Бор». Этим летом крупнейший могильник опасных отходов, наконец, перешел в ведение Минприроды. Более того, региональные власти договорились с «Росатомом». Госкорпорация пообещала поучаствовать в ликвидации экологической проблемы.

Строительство арт-парка может завершиться в конце 2022 года - начале 2023 года.

Третья «зеленая» инициатива касается четырех «горячих» точек: Малиновки, Муринского парка, парка Интернационалистов и парка на Смоленке. По части еще идут суды, часть еще только предстоит внести в зону зеленых насаждений, но в целом позиция города «железная»: застраивать парки не станут.

3. ПОМОГ БЛОКАДНОМУ МУЗЕЮ

Дела у главного музея города – Музея обороны и блокады Ленинграда – были не безоблачны давно. Но в прошлом году над ним нависла настоящая угроза: в городе задумали открыть новый блокадный музей, а старый весьма красноречиво закрыли на ремонт.

Для желающих полностью погрузиться в атмосферу военного Ленинграда построили целый «блокадный тоннель» из серии инсталляций. Это блокадная булочная.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ветераны и другие горожане протестовали против нового музея и просили лучше обратить внимание на старый, который остро нуждается в поддержке и в расширении. И чиновники прислушались. От строительства новомодного музея отказались вообще (на его место перенесли «судебный квартал»), а старый обновили. Мало того, город договорился с военными, которые занимают часть Соляного городка, о передаче их площадей музею. 8 сентября реконструированный музей открыл свои двери. Ветераны, глядя на экспозицию и ее радостную перспективу, со слезами на глазах признавались: «Наконец-то, дождались!».

4. ОТКРЫЛ ЭЛЕКТРИЧКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ

С началом дачного сезона в Петербурге и Ленобласти открылись не только бутоны цветов, но и электрички. Бесплатный проезд внесли поправкой в Социальный кодекс. С апреля кататься на пригородных электропоездах, сколько хочется, могут труженики тыла, ветераны труда и войны, жертвы политических репрессий, матери-героини и все пенсионеры. Доплачивать железнодорожникам за льготных пассажиров будет сам город.

5. ПОЗАБОТИЛСЯ О ДАЧНИКАХ

Многие петербуржцы проводят если не все лето, то добрую его часть на дачах. А потому в садоводствах должно быть комфортно, решили в Смольном. Власти расширили затраты на строительство дорог, ремонт коммуникаций, новые детские и спортивные площадки в дачных поселках.

Только в этом году, по плану властей, в садоводствах организуют медпомощь и консультации врачей (подобного еще не делал ни один регион страны) и построят три модульных амбулатории. Уже уложены шестьдесят тысяч квадратных метров асфальта, восемь километров водопроводных труб, на очереди – пять детских площадок и почти пятьдесят километров электросетей.

6. РАЗОБРАЛСЯ С ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ

После того, как к президенту обратилась представительница обманутых дольщиков Петербурга, чиновники занялись проблемой долгостроев вплотную. Больше половины объектов сдадут в этом году, а окончательно вопрос обманутых дольщиков Петербурга обещают решить в 2020-ом.

Именно при Беглове чиновники занялись проблемой долгостроев вплотную.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом, чтобы большое подобных проблем не возникало, застройщиков начали потихоньку переводить на эскроу-счета: строители получат доступ к деньгам дольщиков только после того, как выполнят то, что обязаны по договору.

7. ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ «НАРОДНЫЙ» ФОНТАН

Весной по инициативе Беглова стартовал конкурс «Фонтан для горожан». Петербуржцам предложили выбрать три фонтана, которые нужно восстановить в первую очередь. Победителями стали фонтаны в Любашинском саду, «Сказка детства» на проспекте Королева и фонтан в саду Тридцатилетия Октября.

Любопытно, что в Любашинском саду фактически создали целый комплекс с пешеходными прогулочными мостиками. Народный фонтан, который решили назвать в унисон с именем сада, запустили в конце августа.

8. ПОВЫСИЛ ЗАРПЛАТУ

В конце прошлого года Беглов установил новый уровень минимальной зарплаты на 2019 год, превышающий предыдущий на тысячу рублей, – восемнадцать тысяч рублей. Это самый большой МРОТ, после столичного (в Москве он выше на семьсот рублей). Петербургская «минималка» превысила федеральную более чем в полтора раза.

Весной врио губернатора отметил, что средняя зарплата по городу и вовсе должна составить сто тысяч рублей. Чтобы добиться этого, в правительстве уже подготовили программу действий.

По мнению Александра Дмитриевича, средняя зарплата по городу должна вскоре составить сто тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

9. ПОБОРОЛ СТИХИЮ

Прошедшая зима выдалась необычно снежной, а летом на город пару раз обрушились «тропические» ливни. На увольнении ряда чиновников, которые не справились со снегом, Беглов не остановился.

С началом теплого сезона город начал готовиться к следующей зиме. Активно проверяли и утепляли чердаки, в Левашово запустили производство финской уборочной техники. Для решения проблемы подтоплений уже провели ревизию всей городской ливневки и выяснили, какие меры можно предпринять на конкретных адресах. Так, в ряде случаев придется «спрямлять» повороты канализационных труб.

10. ПОРУЧИЛ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ДОРОГАМ

Срок службы дорожного покрытия в Петербурге должен быть двенадцать лет минимум. К таким показателям придется придти, чтобы реализовать федеральный план: согласно нему, к 2024 году хороших дорог в каждом регионе должно быть 85 процентов, а у нас их пока только 64 процента.

Асфальт прослужит 12 лет. Должен.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы улучшить состав покрытия, свою работу активизировала специальная лаборатория. Ученые разрабатывают новые смеси и материалы и проводят тесты прямо на местах дорожного ремонта.