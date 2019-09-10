«Не пенсионеры должны бегать за льготами, а льготы за ними»: ТОП ярких цитат Александра Беглова

Губернатором Санкт-Петербурга, по итогам выборов 8 сентября 2019 года, стал Александр Беглов, набравших больше всего голосов. За год с небольшим на посту временно исполняющего обязанности он, как и положено любому крупному чиновнику, не раз попадал в поле зрения городских СМИ и перед камерами делал важные заявления. Мы выбрали самые яркие цитаты Беглова, когда он был на посту врио.

«…» я считаю, что кризиса в Санкт-Петербурге нет, есть вызовы, поэтому я не привязываюсь к ста дням, у меня нет ностальгии по прошлому, когда нас заставляли сдавать объекты к 7 ноября, к 1 мая или другим датам. Нужно время - ровно столько, чтобы грамотно, эффективно и результативно решать вопросы».

«Правило одно должно быть – строишь вовремя, строишь качественно, то добро пожаловать в Санкт-Петербург. Но если строишь некачественно и не соблюдаешь сроки, то такие компании ждут штрафные санкции, и им нечего делать в городе, так как обманщикам здесь не место».

«Мы можем застроить весь город жильем, и у нас получится город-музей и город спальный. А где работать будем? Где будем создавать высокотехнологичные рабочие места? Мы должны создать условия, чтобы горожане зарабатывали хорошие деньги».

«Мы должны быть хорошими садовниками и ухаживать за инвесторами и налогоплательщиками. Хороший садовник пожинает хорошие плоды. Нам нужно зарабатывать деньги, тем более госдолг Петербурга растет».

«Разлуки у меня с городом не было, у меня семья осталась в городе, и я не чувствую, что у меня была большая разлука с городом. Поэтому я из города не уезжал и не уходил. Я приехал, как будто вчера закрыл дверь, и снова вернулся, и открыл ее тем же самым ключом, которым закрывал ее, когда уезжал из города» (Александр Беглов родился в Баку, хотя его родители – из Ленинграда – прим.ред.)

«…» в первую очередь под открытостью мы понимаем настоящий, живой диалог власти с жителями. Городская власть должна слышать людей, знать их потребности. Любые значимые решения следует согласовывать с горожанами. И отчитываться тоже нужно в первую очередь перед людьми».

«Нужно сотрудничество не на словах, а на деле. Нужен диалог, тогда всегда можно найти решение. Если горожане категорически против каких–либо проектов, мы будем искать с бизнесом компромиссные решения. Да, нам важны инвесторы, мы приветствуем приход в Петербург крупных компаний, но работаем мы в интересах горожан».

«Сегодня мы видим, что уменьшается число обращений бизнеса о нарушении его прав и законных интересов. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Город просыпается, люди активнее вступают в диалог с властью, а в ответ ждут перемен к лучшему. Мы знаем, как этого добиться».

«Людям надо говорить правду. С людьми надо общаться искренне. Если ты говоришь им, что ты решишь эти вопросы, а на следующий день не решаешь, тогда ходить трудно. Не надо бояться людей. Надо решать их вопросы. Если решаешь их вопросы, тогда не страшно ходить. А если просто приходишь и выступаешь в качестве «Обещалкина» - тогда лучше не ходить. Могут побить».

«Не (пенсионеры) должны бегать за льготами, а льготы должны бегать за ними. Надо знать кому какие льготы положены. Социальная служба есть - есть подготовленные сотрудники, которые могут научить и обучить. Самое главное - любовь и уважение. Никакие знания не заменят душевного отношения» (о создании в Санкт-Петербурге службы социальных участковых – прим.ред.).