2019-09-09T20:08:05+03:00
Политика

Итоги выборов губернатора Санкт-Петербурга: Александр Беглова побеждает после обработки 100% протоколов

Не учтены только 402 голоса с цифровых участков [аудио]
Алена ЧИЧИГИНА
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Врио губернатора Александр Беглов набрал 64,45%Врио губернатора Александр Беглов набрал 64,45%Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прошли уже почти сутки с окончания выборов губернатора Санкт-Петербурга, которые прошли 8 сентября, однако финальные итоги еще не объявлены. Потребовался целый день, чтобы члены комиссии обработали все бюллетени и протоколы, и эта работа еще не завершена.

- Избирательная комиссия уже обработала все протоколы участковых избирательных комиссий на территории города, а также в Ленинградской и Псковской областях, - сообщили «КП»-Петербург в информационном центре Санкт-Петербургской избирательной комиссии. - Остались только данные с цифровых участков, которые находились в Москве, там проголосовало 402 жителя Петербурга.

В данный момент горизбирком Санкт-Петербурга принимает документы и окончательного решения о том, кто победил на выборах губернатора, еще нет. Однако говорить о том, кто лидирует, уже можно.

- Врио губернатора Александр Беглов набрал 64,45%, за него отдали голос 734 821 жителя города, — сообщают в горизбиркоме. – На втором месте Надежда Тихонова с результатов 16, 84%, это 191993 голоса. На третьем - Михаил Амосов, который набрал 16, 01%, это 182 603 голоса.

Всего в голосовании приняло участие 1 146 643 жителей Петербурга, Явка составила 30, 6%.

КАРТИНА ДНЯ. Как Петербург выбирал губернатора. И что из этого получилось

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ИСТОЧНИК KP.RU

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