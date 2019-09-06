В «Зените» готовы предложить Александру Кокорину, которого выпустили по УДО, новый контракт

Утром 6 сентября Белгородский суд удовлетворил ходатайство Кокориных и Мамаева об УДО. На свободе футболисты окажутся уже через десять дней. Главный вопрос, который сейчас волнует болельщиков: вернутся ли они в спорт. Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что готов принять Кокорина в клубе. Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Зенит» продлит контракт с футболистом.

- Безусловно, Кокорин вернется в команду. Я даже в этом не сомневаюсь. Конечно «Зенит» согласится. Тренер неоднократно об этом говорил, - объясняет Наумов. - Я думаю, руководство к нему прислушается. Кокорин – очень сильный игрок. Несмотря на перерыв, он в самом расцвете сил. Я думаю, они его восстановят. Сомневаюсь, что он будет играть в этом сезоне. Тем более с больным коленом. Но то. Что он поможет команде в будущем сезоне – я в этом не сомневаюсь.

Кокорин и Мамаев устроили драку в московском кафе в октября 2018 года.

Он отметил, что, несмотря на перерыв и травму колена, у спортсмена получится вернуться в форму. Наумов не сомневается, что представители команды ему в этом помогут.

- Несмотря на негативные стороны его характера, у него есть самое главное – он очень любит футбол. Он вернется в «Зенит», и мы еще порадуемся его голам, - считает бывший функционер. - Тот урок, который он получил, он запомнит на всю жизнь. Вряд ли мы еще когда-нибудь увидим его в сомнительных историях.

Прежде Кокорин получал в «Зените» около трех миллионов евро в год. Вероятно, сейчас о такое сумме речь идти не может - зарплату понизят. На одном из заседаний футболист заявил, что теперь готов выступать за клуб бесплатно. Однако эксперт считает, что это были эмоции.

- Если даже в три раза ему урежут сумму, это все равно будут приличные деньги, - говорит Наумов.

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