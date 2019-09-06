2019-09-06T14:10:03+03:00
Общество

Анненкирхе готовится к консервации «с современными мотивами»

Проверят каждый квадратный метр стен, и там, где штукатурку укрепить нельзя, ее придется сбивать до кирпичей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Законсервировать планируют, прежде всего, большой зал и, скорее всего, парадную лестницу. Фото: vk.com/annenkircheЗаконсервировать планируют, прежде всего, большой зал и, скорее всего, парадную лестницу. Фото: vk.com/annenkirche
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Культовое – во всех смыслах – место Петербурга, Анненкирхе, в предвкушении консервации. Вариант консервировать церковь, а не реставрировать ее частично или полностью, выбрали сами горожане, а власти поддержали эту идею на обсуждении в мае.

– Готовится новый проект работы, – сообщают в Анненкирхе. – Консервация будет переплетаться с удобством и безопасностью: новый пол (возможно, по старому образцу), парапеты на балконе в большом зале, полноценное освещение, запуск водопровода и появление тепла во всем здании, без которых консервация будет бесполезной. Но проект, который представили весной, придется в корне переделать: в Комитете по охране памятников хотят провести консервацию с современными мотивами, как в Германии или московском Щусово.

Приоритеты Анненкирхе – отопление и водопровод, в числе мечтаний – орган и большой колокол. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приоритеты Анненкирхе – отопление и водопровод, в числе мечтаний – орган и большой колокол.Фото: Олег ЗОЛОТО

По сути, консервация будет частичной. Законсервировать в практически неизменном виде планируют, прежде всего, большой зал и, скорее всего, парадную лестницу.

– Обещают проверить каждый квадратный метр стен, – добавляют в Анненкирхе. – Если укрепить штукатурку будет нельзя, то ее придется сбивать. Конечно, сейчас в храме и так безопасно, штукатурка не отвалится посетителям на головы. При это идет речь о том, чтобы частично очистить стены до кирпичей и покрыть их лаком или другим защитным слоем: так здание прослужит дольше.

Приоритеты Анненкирхе – отопление и водопровод, в числе мечтаний – орган и большой колокол. Когда может начаться консервация или хотя бы будет готов ее проект, «одному богу известно». Работы осложняет скудное количество исторических данных и отсутствие первоначальных чертежей храма, а значит, придется восстанавливать интерьеры по фотографиям. Тормозит процесс и медленный сбор денег: консервацию будут проводить за счет храма.

СПРАВКА «КП»:

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны, или Анненкирхе, – федеральный памятник. Каменный храм заложили при Екатерине Второй, в 1775 году. Здание спроектировал и построил архитектор Юрий Фельтен. В 1779-ом церковь освятили.

В середине девятнадцатого века здесь зазвучал немецкий орган производства фирмы «Э.Ф. Валькер», а к концу столетия алтарь украсила картина «Вознесение Христа» Эрнста Липгарта.

В 1935-ом церковь закрыли и приспособили под кинотеатр «Спартак». К середине восьмидесятых он стал кинотеатром Госфильмфонда, где показывали шедевры мирового кинематографа.

В 1992-ом в церкви возобновили службы. Но спустя пять лет фирма «Эрато» стала новым хозяином здания и решила открыть в нем ночной клуб. Битва верующих с бизнесменами длилась пять лет, и в 2002-ом городские власти выиграли суд против «Эрато».

Спустя месяц после того, как фирму заставили покинуть помещение, в церкви вспыхнул пожар. Интерьеры выгорели полностью. Такими они остаются и сейчас, отреставрированы лишь фасады. Но это не мешает Анненкирхе жить активной церковной и культурной жизнью: напротив, непередаваемая атмосфера только притягивает посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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