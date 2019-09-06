Без инспекторов и бумаг: Водители из Санкт-Петербурга и Ленобласти смогут оформлять ДТП через телефон

С 1 ноября 2019 года жители Санкт-Петербурга и Ленобласти смогут в случае необходимости оформлять ДТП через телефон, не вызывая на место инспекторов ГИБДД и не заполняя вручную бумаги.

МОГУТ, НО НЕ ХОТЯТ

Система, при которой водители сами оформляют ДТП, называется «европротокол». В «бумажном» варианте в наших краях ее ввели еще в 2015 году. На словах все просто и быстро: столкнулись, остановились, вышли из машины, засняли повреждения на камеру, заполнили бланк извещения (выдаются в комплекте со страховым свидетельством) - отправили страховщику. Однако, несмотря на все преимущества, большой народной любовью эта схема до сих пор не пользуется.

Если раньше водители должны были договориться друг с другом и решить, кто прав, а кто виноват, то теперь каждый из них сможет направить в страховую свою версию событий.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас только каждое третье ДТП, которое попадает под критерии европротокола, водители оформляют самостоятельно, - рассказывает начальник отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова. – Во-первых, чтобы такой протокол приняли, у участников аварии не должно быть разногласий – им нужно четко решить между собой, кто прав, а кто виноват. Во-вторых, сейчас максимальная страховая выплата по европротоколу - 100 тысяч рублей. Этого может оказаться недостаточно, если машина снаружи осталась цела, но получила какие-то серьезные внутренние повреждения, которые так просто не увидишь.

Наконец, свою роль играет стрессовый фактор: в бланке нужно указать кучу информации, включая все сведения об автомобиле и его собственнике. Ошиблись, испортили бумагу – могут не принять, и компенсации не будет.

Единственное ограничение - чтобы оформить европротокол по новой системе, оба водителя должны быть подключены к порталу «Госуслуги». Фото: Скриншот сайта

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ «РЕЛЬСЫ»

Чтобы уладить все эти нюансы, европротокол в России некоторое время назад предложили перевести на электронные «рельсы» и привязать к порталу Госуслуг. В качестве пилотных регионов были выбраны Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская и Московская области. Запуск намечен на 1 ноября.

- Что изменится? Во-первых, водителям больше не нужно будет договариваться между собой, - отмечает наш собеседник. – Каждый может предоставить страховой свою информацию и свою версию событий – а уже страховая будет решать, кто прав, а кто виноват.

Во-вторых, как сообщает Российский союз автостраховщиков, максимальная компенсация вырастет со 100 до 400 тысяч. Наконец, исчезнет необходимость искать, а потом вносить вручную необходимые цифры, даты, фамилии и адреса – все это будет проставляться в нужных графах автоматически.

Никаких специальных приложений не потребуется – достаточно иметь активный аккаунт на портале «Госуслуги» и, конечно же, полис ОСАГО. Если у одного из водителей чего-то этого нет, оформить европротокол не получится.