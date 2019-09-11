Биография Александра Беглова - нового губернатора Санкт-Петербурга

Единый день выборов в Санкт-Петербурге позади. Подсчеты голосов шли два дня и сегодня, 10 сентября 2019 года, озвучены итоги. Александр Беглов избавился от приставки «врио» в своей должности и стал новым губернатором Санкт-Петербурга. Именно он будет вести наш город к процветанию как минимум ближайшие пять лет. «Комсомолка» собрала биографию нового губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова: от юных лет до уверенного становления в качестве активного и успешного политика.

Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку. Восьмой, самый младший ребенок в семье. Отец – Дмитрий Никитович Беглов, военный-фронтовик.

Окончив восемь классов, Беглов поступил в профтехучилище, затем – в индустриально-педагогический техникум. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство.

На различных должностях Александр Беглов работал над инженерной и жилищной инфраструктурой города.Фото: Архив "КП"

В 1988 году, уже работая в должности заведующего отделом строительства исполкома Ленсовета, Беглов принимал участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения – печально известной природной катастрофы в Армении, которая полностью или частично разрушила 21 город и 300 сел и унесла, по меньшей мере, 25 тысяч жизней.

На различных должностях Александр Беглов успешно работал над инженерной и жилищной инфраструктурой города – принимал участие в строительстве Ольгинских очистных сооружений и завода алюминиевых конструкций, курировал жилую застройку Купчино, Рыбацкого и Озера Долгого. Кроме того, параллельно будущий губернатор руководил строительством спецсооружений в Москве, Казахстане, Барнауле, Киргизии, Красноярске и на Северном Кавказе.

В 2002 году Беглов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

В 1999 году Александр Беглов оставил должность старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета и стал главой территориального управления Курортного района. Под его руководством в районе появились памятники Петру I и конструктору-оружейнику Сергею Мосину, были отреставрированы несколько фонтанов и отремонтирована площадь Свободы в Сестрорецке.

В 2002 году Беглов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга – руководителем канцелярии администрации. В 2003, после ухода в отставку Владимира Яковлева, временно исполнял обязанности губернатора – активно занимался хозяйственной деятельностью, инспектировал школы и предприятия, а также готовил город к отопительному сезону.

В 2010 Александра Беглова называли одним из возможных кандидатов на пост мэра Москвы.Фото: Иван ВИСЛОВ

В том же году «губернатор-хозяйственник» стал первым заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе, в 2004 ушел в администрацию президента, а в 2005 стал членом Совета по реализации нацпроектов и демографической политике. В 2008 получил должность заместителя руководителя Администрации президента под началом Сергея Нарышкина.

В 2018 стал временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2010 Александра Беглова называли одним из возможных кандидатов на пост мэра Москвы, в 2011 прочили на пост губернатора Санкт-Петербурга. Ни одну из этих должностей он, впрочем, не занял, а в 2012 году стал полпредом президента в Центральном федеральном округе, в 2017 - полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Это, впрочем, никак не сказалось на его любви к Северной столице: так, он участвовал в возрождении Морского собора в Кронштадте и развитии кронштадтского филиала парка «Патриот».

На выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года победил Александр Беглов.Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2018 стал временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. В 2019 году, после выборов 8 сентября, занял должность губернатора.