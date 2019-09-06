Археологи Эрмитажа нашли тронный зал исчезнувшего дворца Ивана Грозного

Дворец «космических масштабов» раскапывают в Александровской слободе. Увы, от исконных построек осталось немного. Но даже по фрагментам фундамента археологи предположили, какова была легендарная резиденция Ивана Грозного, и даже вычислили, где находился царский тронный зал.

В ПОИСКАХ ТРОННОГО ЗАЛА

Археологическая экспедиция из Эрмитажа работает в Александровской слободе с 2005 года. В 2015-ом исследователи наткнулись на одни очень большой – и по размеру, и по значению – объект. Из-под земли показались остатки кладки фундамента и подвалы глубиной до пяти метров, сплошь забитые строительным мусором.

– Мы предположили, опираясь на анализ немногочисленных письменных источников, что это большая парадная палата дворцового комплекса, – рассказывает начальник экспедиции Сергей Томсинский.

Раскопки в Александровской слободе начались еще в двадцатые годы прошлого века. Фото: ГМЗ «Александровская слобода»

Раскопки в Александровской слободе начались еще в двадцатые годы прошлого века, одна только эрмитажная экспедиция исследовала около тысячи квадратных метров. Вот только площадь памятника эпохи Ивана Грозного до сих пор не очерчена и, соответственно, полна загадок. По подсчетам самих археологов, пока исследовано лишь десять процентов от того, что еще предстоит изучить.

– Говоря «Александровская слобода», мы подразумеваем резиденцию и обслуживающую ее слободу, – объясняет начальник архитектурного отряда экспедиции Екатерина Турова. – Там были храм, площадь, строения, в которых жил «персонал». В грозненское время слобода начала превращаться в поселение: туда переехали двор, властные структуры.

Первым хозяином слободы – еще деревянной – был Василий Третий, а затем она стала резиденцией Ивана Четвертого Грозного. Царь, положивший конец линии Рюриковичей, отстроил белокаменный кремль после пожара в 1570-х.

В земле обнаружили начало крыльца с частью галереи перед парадной палатой. Фото: ГМЗ «Александровская слобода»

– Археологический сезон 2019 года стал рубежным: количество перешло в качество, – отмечает Екатерина Турова. – Отдельные части зданий и переходов, соединяющих здания, замкнулись в более-менее понятную для нас картину. Безусловно, остается много вопросов. Но, по крайней мере, отдельные стенки и фундаменты связались в логическую систему.

В земле обнаружили начало крыльца с частью галереи перед парадной палатой. Крыльцо-галерея вело в еще два помещения. Сохранились части фундаментов, два мощных столба, которые подпирали крыльцо, и два столба ромбической формы, что стояли в переходах. Все это построили при Иване Грозном в ходе восстановления резиденции после пожара.

– Парадная палата была большим белокаменным зданием, построенным по аналогии с Грановитой палатой в Москве, – описывает Сергей Томсинский. – Судя по толщине стен и глубине подвалов, она была, как минимум, двухэтажной. Тронный зал располагался, скорее всего, на втором этаже.

РАЗОБРАЛИ ПО КАМУШКАМ

Известно, что между постельными хоромами государя и царицы были палаты с переходами. Попасть в парадную палату можно было через так называемую среднюю палату и сени, что соединяли жилые части царя и его супруги.

– О существовании большой палаты мы на начала раскопок не знали ничего и даже не могли предположить, где она находится, – отмечает Турова. – Теперь мы знаем ее ориентировочные габариты и то, что она состояла из большого сооружения с обходной галереей, от галереи отходили спуски-крыльца, а часть галереи была площадкой, которая соединялась с какой-то другой палатой, предположительно, столовой.

Пока исследовано лишь десять процентов от того, что еще предстоит изучить. Фото: ГМЗ «Александровская слобода»

Именно здесь Иван Васильевич отмечал несколько из своих шести-семи свадеб.

– Причем одну из них он праздновал во временной большой палате, которая предшествовала белокаменной, – поясняет Томсинский. – Проще говоря, пока строили капитальное здание, возвели деревянное, ведь жизнь во дворце шла своим чередом. Остатки временной палаты нам также удалось обнаружить.

Еще глубже нашли фрагмент более ранней постройки, времен Василия Третьего, которая была уничтожена пожаром.

– О ней сказать пока можем мало, – добавляет ученый. – Но уже понятно, что возведена она была итальянскими архитекторами, об этом говорят прямоугольные фундаментные свайки (при Грозном использовали круглые).

За четырнадцать лет эрмитажная экспедиция исследовала около тысячи квадратных метров. Фото: ГМЗ «Александровская слобода»

Конечно, было бы здорово оказаться в тронном зале Ивана Грозного. Но история и время сделали свое. Дворец прослужил резиденцией лишь до 1582-го, а после смерти царевича Иван Васильевич его покинул. До Смутного времени дворец медленно разрушался. С началом Смуты его захватили поляки, а затем освободил Скопин-Шуйский. Дворец горел. Ко второй половине восемнадцатого века здесь остались лишь руины, поросшие травой.

– Царь Алексей Михайлович пытался дворец реанимировать, но у него не хватило средств и желания, и тогда он на месте части дворцового комплекса, где сохранились ныне существующие храмы – Троицкий собор, Покровская и Успенская церковь – основал женский монастырь. Прим этом разрешил строителям разобрать на материал дворцовые руины. И огромный дворец, и почти весь его фундамент исчезли, – рассказывает специалист. – Так что как выглядел тронный зал Ивана Грозного, мы, к глубокому сожалению, уже никогда не узнаем.

ЦАРСКИЙ ДВОР НЕ ПОМОЙКА

Зато можно реконструировать план слободы и по фрагментам архитектурного декора восстановить примерный облик убранства. В этом году удалось найти целую коллекцию изразцов и белокаменные детали: выкружку колонны, уголок цоколя ромбического столба. Находки говорят о «совершенно космических» масштабах строения.

А вот с находками-предметами сложнее.

– Царский двор не помойка, – улыбается Томсинский. – Там обычно не мусорили. Если мусорили, то тщательно подметали. Если что-то теряли, то искали – или лишались головы. А потому то, что нам достается в культурном слое, – вещи очень мелкие и, как правило, действительно случайно потерянные.

Этот сезон богат на монеты, столь ценные для археологов для датировки. Нашли и тверское пуло начала шестнадцатого века, и пару монет времен Ивана Грозного (причем одна – чеканки регентства Елены Глинской), и даже шиллинг герцогства Курляндского чеканки 1575 года (как раз тогда Грозный созвал гостей на свое очередное бракосочетание).

В числе артефактов – фрагменты керамики, бусина подвески, наконечник стрелы, колечко от кольчуги. Фото: ГМЗ «Александровская слобода»

В числе других артефактов – «всякие мелочи»: фрагменты керамики, бусина подвески, наконечник стрелы, колечко от кольчуги.

– Нашли забавный поливной ковшик, имитирующий золото, – добавляет ученый. – На его рукоятке изображен единорог в обрамлении жемчужин. Очевидно, это предмет дворцового обихода. Прямых аналогов ему я пока не нашел.

Но впереди глубокий анализ всех находок. Пробы изучить то, что «накопали» в полях, у археологов есть время до следующего лета.