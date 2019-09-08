Выборы губернатора в Петербурге: Амосов и Тихонова признали поражение еще до результатов голосования

В 20.00 закрылись двери избирательных участков, в 23.00 появились первые цифры голосования. Да, подсчитали пока только 3, 12 процента протоколов, но уже выявился лидер на выборах главы Санкт-Петербурга. На первом месте, по данным ЦИК России, самовыдвиженец врио губернатора Александр Беглов. Он набирает 69,97% голосов, далее депутат Законодательного собрания Петербурга, кандидат от партии "Справедливая Россия"- Надежда Тихонова с результатом - 13,94% . На третьем месте - Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания Петербурга, представитель партии "Гражданская платформа", у него - 13,42% голосов.

Сразу после того, как озвучили цифры, в эфире радио "Комсомольская правда" вышла программа "Тема дня" с депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым. В эфире вместе со слушателями и кандидатами мы обсудили предварительные итоги. К слову, Надежда Тихонова первые результаты узнала от ведущего радио "КП". По ее словам, пока не следит, разбирается с нарушениями на участках.

- Да, это только начало, но я думаю, что у меня гораздо больше. Предполагаю, что порядка 17 %, - заявила Надежда.

- Как бы то ни было, это все же проигрыш...

- Беглову? Конечно! Ведь низкая явка. Город сам себе проиграл. Я уже говорила после того, как снялся с выборов Бортко, что нам не хватит одной недели поднять электорат. По сути, пришел административный ресурс, не весь, но большая часть. Люди выразили свой протест тем, что не пришли. Но это плохо.

Однако у депутата Госдумы Виталия Милонова другое мнение на этот счет.

- Если бы петербуржцы в корне были чем-то недовольны, они бы, наоборот, пришли и проголосовали, - парирует политик. - А их неявка - это такое "да", значит, они авансом дают шанс Беглову.

По поводу низкой явки высказался и другой кандидат - Михаил Амосов. Он тоже считает, что петербуржцы отмолчались, не стали вмешиваться в политическую ситуацию.

- Если бы явка была хотя бы на 10% выше, то мог бы быть совершенно другой расклад, - подытожил депутат. - Пришла только четверть избирателей. Понимаю, и принимаю свой проигрыш.

Тем не менее, оба кандидата - и Амосов, и Тихонова, заявили, что готовы ввязаться в предвыборную гонку и в следующий раз. Так что увидимся через пять лет.