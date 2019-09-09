В выборах губернатора Петербурга побеждает Александр Беглов

Предварительные итоги прошедших в Петербурге выборов губернатора и муниципальных депутатов подвели в Горизбиркоме в понедельник, 9 сентября.

– Сейчас введено в Государственную автоматизированную систему «Выборы» 98,93 процента протоколов участковых избирательных комиссий по выборам губернатора Петербурга, – сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко. – Согласно ним, участие в выборах приняли 1 133 157 избирателей, явка предварительно составила 30,08 процента.

Окончательные цифры назовут, когда все территориальные избиркомы сдадут документы и когда будет подписан главный протокол. По закону, на всю процедуру предусмотрено восемь дней, но, как заверил Миненко, будут «стараться сделать это как можно раньше».

Любопытно, что этим же утром глава ЦИК России Элла Памфилова на общей пресс-конференции в Москве предупредила Петербург: «Не дай бог вы сегодня будете подводить итоги, в том числе по выборам губернатора, – пеняйте на себя!». Причина предостережения – жалобы, с которыми Памфилова призвала разобраться в первую очередь.

Одно из самых серьезных нарушений зафиксировали на УИК 1538 в муниципальном округе «Народный». Там в одном избирательном округе (№159) к голосованию допустили избирателей из другого (№161). Получилось, что бюллетени выдали гражданам, которые «не обладают активным избирательным правом» (оно ограничивается рамками избирательного округа). Причиной путаницы стало то, что муниципалитет неверно проинформировал ИКМО о делении на избирательные округа.

– Итоги голосования муниципальных выборов на УИК 1538 отменены решением ИКМО, – сообщили «Комсомолке» в Горизбиркоме. – Других случаев отмены итогов голосования в Петербурге нет.

По словам Миненко, всего 8 сентября поступило 181 обращение, при этом только шесть жалоб касались выборов губернатора. Все заявки отработали, «большинство не подтвердилось». На одиннадцать часов утра 9 сентября поступило еще семьдесят обращений, в том числе восемь – по губернаторским выборам.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко дал оценку выборам в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Было много обращений о якобы нарушениях процедуры голосования, которые по факту таковыми не являются: обычные законные действия пытались извратить и представить как нарушения, – пояснил Миненко. – В частности, так позиционировали голосование военнослужащих. Многие сообщения, которые распространялись, в том числе, только в социальных сетях и не были оформлены как обращения, оказались фейковыми. Это печальная особенность этих выборов. Тиражировали сообщения о подкупе избирателей, раздаче бюллетеней, заполнении бюллетеней членами комиссий. Но они не подкрепились никакими доказательствами.

Много претензий вызвала организация надомного голосования. В этом году «на выезде» проголосовали 43 437 человек. Работа еще идет, но, как пояснил Миненко, «при первом взгляде многие их них необоснованны и вызваны незнанием наблюдателей либо плохой организацией работы наблюдателей».

А вот дачные экстерриториальные избирательные участки проблем не доставили. На них существенных нарушений не зафиксировали, а незначительные – например, недопуск журналиста на один из участков – решали оперативно прямо на месте.

– Выборы были по-настоящему петербургскими, свободными, открытыми и демократическими, – подытожил Миненко. – Все прошло спокойно, в четком соответствии с законом и под тотальным наблюдением со стороны независимых наблюдателей, которых в этот раз было больше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 17:00 понедельника, 9 сентября, было обработано 99,26% протоколов участковых избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. Согласно ним:

– за Беглова отдали 729 812 голосов – 64,46%,

– за Амосова проголосовали 181 237 человек – 16,01%,

– за Тихонову проголосовали 190 744 избирателя – 16,85%.

Явка предварительно составила 30,08%.

МНЕНИЕ ПОЛИТОГОЛА

Станислав ЕРЕМЕЕВ, ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина: Интрига была в том, кто займет второе место

– Выборы прошли спокойно, результат оказался предсказуемым: уверенную победу одерживает Беглов. Вся интрига заключается в том, кто займет второе место – Амосов или Тихонова.

Явка на уровне тридцати процентов отражается ситуацию. Для многих избирателей снятие Бортко своей кандидатуры привело к тому, что электорат обиделся, посчитал, что коммунисты его бросили, и не пошел на выборы вообще.

То, что Беглов с большим отрывом опережает соперников, подтверждает главную тенденцию: выборы во всех регионах России, где избирались главы субъектов, показали, что кадровая политика Кремля находит поддержку избирателей.

СКАЗАНО!

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Петербурга, кандидат в губернаторы:

– Наш город подтвердил, что он является культурной открытой столицей. Нам удалось не устраивать из выборов какое-то шоу, обойтись без грязи. Мы не критиковали друг друга, а соревновались программами. Все они достойные, и будущий губернатор должен учитывать все разработки и предложения своих оппонентов.