Кузьмич из «Особенностей национальной охоты», актер Виктор Бычков: «Я никогда не мог поднять на женщину руку»

4 сентября актер отметил 65-летний юбилей и по этому случаю пришел на эфир радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

«Я НЕ ГАМЛЕТ»

- 7 сентября на «Ленфильме» прошел ваш творческий вечер. Вы отвечали на вопросы зрителей. Вы всегда откровенно отвечаете?

- Откровенно. Самое главное для меня - напомнить не о себе, а о людях, с которыми я встречался. Некоторые из них уже ушли, и я чувствую, что не попрощался, не попросил прощения. Человека не вернешь, а прощение просить нужно, поэтому я говорю о людях. Есть много актеров, которые ушли, поэтому я буду говорить о них, потому что они живы во мне. Актер - это скопище людей, которые живут в нем. Они улыбаются, они грустят, когда тебе везет, они аплодируют.

- Вчера, когда я открыла поисковик и забила «Виктор Бычков», то увидела огромное количество интервью с вами, посвященные юбилею. Вам исполнилось 65, а все интервью о Кузьмиче.

- Мальчик 10 лет брал у меня автограф на книге. Он приходит из школы и говорит маме: «Я хочу быть Кузьмичом». Ради этого стоило им быть.

- Гамлета не хотелось сыграть никогда?

- Так мне не предлагали.

- Потому что все хотят стать Кузьмичом?

- У каждого свое амплуа. Леонов не Гамлет, и я тоже. Режиссеры тоже должны снимать в одном жанре. У Рязанова и Гайдая не получилось снять что-то помимо комедии.

- А если бы Кузьмича в вашей жизни бы не случилось? Вы бы стали актером?

- Да. Не было бы Кузьмича - было бы что-то другое. Или не было. Но я бы не был актером-ремесленником. Все актеры подражают предшественникам. Я подражал Роберту Васильевичу Петрову, своему первому учителю. Я всю жизнь повторяю одну и ту же строчку. И вот, наконец, я понял, о чем он говорил:

Шутить всегда, смеяться вечно,

Чтоб смерть в бою была легка.

Побольше шуток, в шутках - перца,

Чтоб острое входило в сердце

И острое сходило с языка.

Я всю жизнь с этим живу. Проживаешь и начинаешь понимать, о чем говорила мама, учитель, какая-то книга. Когда становишься взрослым, появляются моменты, когда останавливаешься, садишься и думаешь. А когда молодой, то живешь, некогда думать. Я недавно перечитывал «Записные книжки» Довлатова, понял, что живу по этой книге. Я читал ее давно, и это стало моим катехизисом.

«ИГРАЮ ГЕРОЕВ»

- 65 - это пенсионный возраст. Вы себя пенсионером можете почувствовать?

- Нет. Я просто пример для тех, кто думает, что не доживет до такого возраста. Если бросить пить и курить, то можно легко дожить.

- Подозреваю, что вредные привычки у вас были, и достаточно серьезные. Как избавились?

- Я пришел на похороны режиссера Александра Васильева. И я подумал, что с ним простился, но пить не буду. Как отрезало. Ничего не хочу пить: ни пиво, ни сидр, ни водку. Я замечал, что когда не пил и сидел в выпивающей компании, сам начинал пьянеть. Это же экономия! Можно не тратиться. Столько событий происходит: не хочется их затуманивать алкоголем и сигаретами, хочется их обдумать.

- Сколько лет вы вообще не употребляете алкоголь?

- Не лет, а полгода. Сам организм не хочет, он находит удовольствие без этого.

- Везде написано, что вы были женаты трижды. Это нормальная история, что у человека может быть три брака? Пять, восемь?

- Нет, это ненормально. Никто не хочет тысячу раз, все хотят один, но так не получается. Либо ты делаешь глупость, и вы расстаетесь, либо вы приняли влюбленность за любовь, что тоже бывает, либо это не тот человек. Женщина могут придумать, что они любят, но это неправда, и одна неправда ведет за собой другую, и в итоге все разрушится. Уводить кого-то из семьи тоже неправильно. Я по природе однолюб. Когда в детстве ходил на танцы, не понимал, почему девочки любят мальчиков, которые бьют их. А я не мог поднять руку. Поэтому у меня два брака неудачных. А потом я встретил девушку, которой не нужно, чтобы на нее поднимали руку. Так я нашел свою последнюю жену.

- О вас сложилось впечатление, что вы человек простой и народный. Но у вас есть сайт, где вы публикуете рассказы. У вас очень ясный слог, вы пишите не как парень из народа.

- Но это же игра. Все в жизни - игра. Чтобы любить женщину, нужно играть. Чтобы оставаться человеком, тоже нужно играть. И тут я играю в героев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Про «Ленфильм». У Вас есть ощущение, что он жив?

- Мне кажется, он больше мертв. Он трепыхается, но все равно, нужна реабилитация, чтобы его оживить. Вы бывали на «Мосфильме»? Вот он жив. А приходишь на «Ленфильм» - иногда страшно, ты один.

СПРАВКА «КП»

Виктор БЫЧКОВ родился 4 сентября 1954 года в Ленинграде. Рос в восьмикомнатной коммуналке, где жили около сорока человек. С детства мечтал стать актером, но после восьмого класса решил учиться на медика. Из-за неудачной попытки поступления пошел в ПТУ, параллельно занимался в театральной студии. После армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Известность пришла к нему в 1995 году, когда на экраны вышел фильм «Особенности национальной охоты».

Подготовила Алина КИЗЬЯКОВА