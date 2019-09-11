2019-09-12T13:38:20+03:00
Общество

Конгрессно-выставочному бюро Санкт-Петербурга 5 лет

Главные итоги и планы на будущее
Алена ЧИЧИГИНА
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Сейчас Петербург принимает 23-ю Генеральную ассамблею ЮНВТО. ФОТО: сайт ЮНВТОСейчас Петербург принимает 23-ю Генеральную ассамблею ЮНВТО. ФОТО: сайт ЮНВТО
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Петербург уже стал не только туристической и культурной столицей, но и международным деловым центром, где проходят крупные мероприятия мирового уровня. В структуре Комитета по развитию туризма Северной столицы действует Конгрессно-выставочное бюро, которое проводит масштабную работу по продвижению города в этой области.

Цифры и факты

В течение 5 лет специалисты Конгрессного бюро подали 78 заявок на привлечение в Санкт-Петербург международных деловых мероприятий. По результатам конкурсов наш город получил право принять 25 конференций, конгрессов и саммитов в области медицины, науки, промышленности, культуры и гастрономии, с общим количеством делегатов 45 000 человек.

Было более 20 инспекционных визитов в Санкт-Петербург для представителей международных ассоциаций и отраслевых средств массовой информации из России, Европы и США. Сейчас Петербург принимает 23-ю Генеральной ассамблею ЮНВТО (Всемирная туристская организация). На мероприятие прибудут порядка 1500 делегатов из 159 стран.

Для привлечения международных мероприятий специалисты Конгресс-бюро, совместно с ведущими операторами туристской отрасли города, презентуют Северную столицу на международных выставках выездного туризма. С 2014 года экспозиция Петербурга была на 45 мероприятиях в 15 странах на 3 континентах.

С 2018 года Конгрессно-выставочное бюро участвует в проведении конкурса субсидий. ФОТО: saintpetersburgcb.com

С 2018 года Конгрессно-выставочное бюро участвует в проведении конкурса субсидий. ФОТО: saintpetersburgcb.com

Планы и перспективы

- Минувшие годы стали эпохальным как для нашего бюро, так и для всей конгрессно-выставочной отрасли Санкт-Петербурга в целом, отметил генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Андрей Мацарин. Рад констатировать, что развитием данного направления занимается команда сильных профессионалов, которая с самоотдачей трудится на благо Петербурга. Эти пять лет были чрезвычайно плодотворными, но самые главные успехи, безусловно, еще впереди.

Среди ключевых событий будущего: Всемирный энергетический конгресс в 2022 году, Международный математический конгресс тоже в 2022-ом, Симпозиум международной Ассоциации кинокомиссий в 2019-ом, Всемирный конгресс шеф-поваров 2020, Ежегодное собрание европейского общества косметической стоматологии в этом году. Также в 2020 году впервые пройдет Международная космическая конференция по исследованию космоса, а в 2022 году Петербург примет Международную конференцию планетариев.

И то, что город на Неве стал столицей этих крупных мероприятий мирового масштаба, заслуга бюро и его сотрудников, болеющих за свое дело.

КСТАТИ

С 2018 года Конгрессно-выставочное бюро участвует в проведении конкурса субсидий Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Любые некоммерческие организации с социальной направленностью могут претендовать на возмещение части затрат из бюджета города. В 2019 году на выдачу субсидий предусмотрено 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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