Виталий Милонов предложил проверить Диму Билана на наркотики после «пьяного» концерта в Самаре

Известный певец Дима билан на днях крупно оплошал в Самаре: во время концерта, посвященного Дню города, он вышел на сцену в, мягко говоря, не совсем адекватном состоянии. По словам зрителей, которым не посчастливилось наблюдать это воочию, Билан не попадал в ноты, странно двигался, а в какой-то момент даже чуть не выронил микрофон. После всего этого певца ожидаемо накрыло волной общественного возмущения, к которому присоединились его коллеги по цеху и даже политики. Так, депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил проверить его на наркотики.

- Если это была просто пьянка – вопросов нет, - отметил парламентарий. – Это не криминал. Если человек выходит на сцену пьяный в стельку – пусть вернут бюджетные деньги, которые на это были потрачены, пусть людям вернут деньги за билеты. Но если речь идет о наркотиках, то это серьезный повод как минимум взять паузу и задуматься о том, что происходит. Такие люди не должны участвовать в мероприятиях, которые организуются за счет бюджетных средств.

Сейчас, по словам Милонова, он обсуждает это предложение с коллегами, а в скором времени направит властям Самары и министерству культуры России. Причем касаться оно будет не только персонально Билана, но и в принципе всех звезд, которые появляются на сцене в «состоянии нестояния».

- Деньги выделяются на то, чтобы люди увидели любимого артиста, - подчеркнул депутат. – А не на то, чтобы они увидели его в таком виде. Я считаю, что это просто неадекватное, нерациональное расходование средств – все равно что асфальтировать дорогу и не заасфальтировать или детскую площадку у города украсть.

Между тем сам певец уже сообщил на свой странице в Instagram, что причиной инцидента стал коньяк, с которым он перебрал в гримерке, извинился перед всеми, кого задело его поведение, и пообещал дать в Самаре еще один, на этот раз бесплатный концерт. Но осадочек, что называется, остался.