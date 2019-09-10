Чуть не упала в обморок: В Кронштадте экс-военный вернулся домой живым после того, как мать опознала его мертвым и похоронила

В Петербурге полицейские разбираются в истории похлеще запутанных сюжетов Стивена Кинга. 43-летний житель Кронштадта Константин сделал то, что еще пока не удавалось никому – воскрес из мертвых. Мужчина четыре месяца считался погибшим. В Северной столице на кладбище даже есть могила с его именем и датой смерти. Все родственники были уверены, что Костя погиб после таинственного исчезновения. Труп был найден полицией. В погибшем своего сына опознала мать Антонина, после чего кремировала и захоронила. Долга оплакивала. Но накануне Антонина Михайловна чуть не рухнула в обморок. Прямо на своем пороге она увидела «мертвеца». Костя вернулся домой…

«ПОГИБШИЙ - МОЙ СЫН!»

Эта история началась еще 18 марта. В тот день взволнованная 62-летняя Антонина Михайловна прибежала в полицию и попросила разыскать ее пропавшего сына. «Костя исчез, на связь не выходит, домой не возвращается уже шесть дней», - выдохнула переживающая пенсионерка. Силовики заявление зарегистрировали и объявили Константина в розыск. Но тот как в воду канул. Лишь спустя полтора месяца появилась первая зацепка. Антонине Михайловне позвонили из петербургского морга и попросили приехать на опознание.

Константин раньше был военнымФото: СОЦСЕТИ

- В морге Фрунзенского района Санкт-Петербурге Антонина Михайловна опознала в погибшем мужчине своего сына Константина, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – Труп был выдан матери, после чего она его кремировала и захоронила. Ей было выдано свидетельство о смерти.

Константина оплакивали всей семьей. У мужчины осталась маленькая дочь и бывшая жена. Когда-то он закончил военное училище. В последнее время не работал. Родственники были разбиты горем. Так продолжалось четыре месяца. Пока история не превратилась в настоящий детектив. Накануне в дверь Антонины Михайловны постучали. Пенсионерка взглянула в глазок и схватилась за сердце. Протерла глаза, прищурилась и в шоке отпрянула от порога. Прямо перед ней стоял ее сын живой и здоровый.

ДУМАЛ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Полицейские были удивлены не меньше самой пенсионерки. Накануне Антонина Михайловна вновь появилась на пороге полиции. Все такая же взволнованная, как и в первый раз. Но теперь женщина заявила, что ее умерший сын … вернулся домой живым!

- Пенсионерка обратилась в полицию с просьбой прекратить розыск ее сына, который считался мертвым, - уточняют силовики. – Женщина пояснила, что ее сын вернулся домой. Никаких преступлений в отношении него совершенно не было.

Мать опознала в погибшем своего сына. Его поиски были прекращены

Полицейские решили проверить сбивчивое заявление пенсионерки. И оказалось, что та вовсе не выжила из ума. Константин действительно жив и здоров. Известие о смерти того шокировали не меньше, чем другие его появление живым. Оказалось, что все это время Костя ночевал в парадных и на улице. На вопрос: «Чем же он занимался?». Тот ответил философски: «Думал о смысле жизни».

"ПРОСТО ОН ОЧЕНЬ ПОХОЖ БЫЛ"

Невероятную историю «КП-Петербург» подтвердила и сама Антонина Михайловна.

- Ваш сын действительно вернулся домой? – уточнили мы у пенсионерки.

- Конечно, - невозмутимо ответила Антонина Михайловна. - Вы мне нравитесь. Но прессы мне еще не хватало.

- Извините, но вы опознали труп и сказали, что это ваш сын, - не унимались мы.

- Да, - спокойно отвечала женщина.

Константин занимался спортом

- А как так получилось?

- Потому что очень похож.

- Но это ведь другой…

- Да, я подумала и заявила в полицию, что это не мой сын. Это что, первый случай такой?

- А вы будете искать родственников того мужчины, которого кремировали?

- Конечно, буду. Поэтому и обратилась в полицию, чтобы разыскать родственников того мужчины. Все, до свидания.

Теперь остается вопрос, кого же все-таки кремировала пенсионерка?