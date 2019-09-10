Как пройдет День святого Александра Невского в Петербурге 12 сентября

12 сентября в православном календаре – День святого благоверного князя Александра Невского. Именно в этот день 295 лет назад Петр Первый перенес мощи святого из Владимира в Петербург. В Александро-Невской лавре покровитель города на Неве покоится до сих пор.

А тремя годами ранее, в 1721-ом, в эти же дни Петр заключил Ништадтский мир со Швецией после изнурительной Северной войны. И, хотя договор был подписан 10 сентября, эти две даты принято отмечать вместе.

Первый крестный ход ко Дню Александра Невского и Дню Ништадского мира прошел в 1743 году при поддержке Елизаветы Петровны. Крестный ход быстро стал традицией, прервавшейся после революции. Возродили ее только в 2013 году, когда отмечали трехсотлетие Александро-Невской лавры.

ПРОГРАММА

В этом году «программа», посвященная святому защитнику Петербурга, стартует в Казанском соборе: в 09:00 там начнется праздничная литургия, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 10:00 службу наметили и в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, ее проведет епископ Кронштадтский Назарий.

В это же время на Казанской улице начнут выстраивать колонны верующих. В 11:00 в Казанском соборе завершится служба, и православные с Казанской иконой Божией Матери крестным ходом пойдут по Невскому проспекту в сторону лавры.

В 11:50 службу закончат и в лавре, и там начнется малый крестный ход с мощами святого Александра Невского.

– Два молитвенных шествия встретятся на площади Александра Невского, – сообщают в Санкт-Петербургской митрополии. – Там пройдет молебен, прозвучат поздравления от духовных и светских властей города, состоится чествование кавалеров ордена Александра Невского – ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник завершится прохождением роты почетного караула.

Торжественная часть продлится до 13:00, а затем прямо перед стенами лавры дадут получасовой концерт.

– На больших экранах, установленных на площади и Невском проспекте, будет идти трансляция крестного хода, – сообщают в Смольном.

ДОРОГИ

Крестный ход закроет для проезда улицы в центре города. По данным Дирекции по организации дорожного движения Петербурга, первые перекрытия введут уже вечером 11 сентября, а последние снимут только вечером 12 числа.

11 сентября в 20:00 закроют улицы, где будут строиться участники шествия: Казанскую площадь, Казанскую улицу (от Гороховой до Невского проспекта), нечетную сторону набережной канала Грибоедова (от Казанской площади до Гороховой) и переулок Сергея Тюленина. Важно: оставлять припаркованные машины на это время здесь будет нельзя. Откроют улицы на следующий день, 12 сентября, в 11:30.

Перекрытие Невского проспекта. Фото: Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга

В это же время, 20:00 11 сентября, перекроют и площадь Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского. Откроют эту часть площади только спустя сутки, в 20:00 12 сентября, когда разберут концертную площадку.

Третья порция перекрытий придется на момент проведения самого крестного хода. 12 сентября с 10:30 и до 13:30 будут поэтапно закрывать площадь Александра Невского и Невский проспект (от Казанской улицы и площади Александра Невского) по ходу движения православной колонны.

АВТОБУСЫ

Из-за перекрытий изменения коснутся автобусных маршрутов. По укороченным трассам или в объезд автобусы, предупреждает «Пассажиравтотранс», пустят во время крестного хода и праздника у лавры, с 10:30 до 13:30.

Маршруты 3, 26, 54, 65, 74, 76, 91, 141 укоротят до Кузнечного переулка. Автобусы 24, 27, 46, 132 будут идти только до метро «Новочеркасская». Автобусы 7, 8, 15, 181 пустят в обход. А автобус №22 будет работать на двух кольцевых участках: от улицы Стасовой до улицы Восстания и от Двинской до площади Труда.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Электротранспорт в центре будет менять маршрут поэтапно, сообщают в «Горэлектротрансе». С 20:00 11 сентября и до полудня 12 числа в объезд пустят троллейбус №17.

Остальные изменения намечаются с утра 12 сентября. С 10:00 и до 13:30 из-за закрытой площади Александра Невского поменяют трассы маршруты 1, 14, 16, 22 и 33. А с 10:30 до 12:30, когда Невский перекроют от Казанской до Полтавской, изменения придут на троллейбусы 5, 7, 10, 11.

Когда Невский перекроют у Литейного проспекта, троллейбусам 3, 8, 15 придется подождать, пока по проспекту пройдут верующие. Приостановит работа маршрут №3 и на период перекрытия Невского у Садовой улицы.