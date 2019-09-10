Цистит или пиелонефрит: как отличить симптомы заболеваний

Частыми циститами и прочими инфекциями мочевыводящих путей петербуржцы во многом обязаны капризной погоде: надел утром легкую одежду и обувь, к обеду набежали тучи, пошел дождь, промокли ноги… а вечером каждые 15 минут бегаешь в туалет и испытываешь там не самые приятные ощущения.

- Вообще циститы – это женская история, - объясняет в эфире радио «Комсомольская правда – Петербург» профессор кафедры Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, доктор медицинских наук Рефат Амдий. – У мужчин они просто так не возникают.

Если молодой мужчина часто и болезненно ходит в туалет, это скорее воспаление мочеиспускательного канала, следствие инфекции, передаваемой половым путем – но это уже другая беседа. У пожилого человека, скорей всего, что-то с оттоком мочи, есть остаточная. И нужно серьезное обследование. У женщины же мочеиспускательный канал короткий и широкий. Так что, микроорганизмы из влагалища, промежности легко могут проникнуть в мочевой пузырь.

- Важно то, как часто это происходит, - говорит Рефат Амдий. – Если пару раз в год – это анатомическая особенность и не является серьезной проблемой. Но, если чаще, чем дважды за 12 месяцев или же, чем три раза за полгода – это уже рецидивирующий цистит, он же хронический. И тогда это требует обследований и профилактики.

Впрочем, цистит, хоть и неприятная, но не самая страшная болезнь. А вот если у вас болит поясница и при этом высокая температура и вам становится все хуже, это уже вероятность пиелонефрита – воспаления почек.

- Цистит можно лечить в поликлинике, - подчеркивает наш эксперт. – Пиелонефрит, в большинстве случаев, только в стационаре. Не надо тянуть неделю, а потом приезжать к нам в крайне тяжелом состоянии. Во всех больших больницах есть отделение скорой неотложной медицинской помощи, где могут экстренно обследовать. Если у вас повысилась температура и при этом есть боли в пояснице и при мочеиспускании – это не повод идти в поликлинику, это повод вызывать скорую помощь. Потому что это уже подозрение на воспаление в почках.

Чего точно нельзя делать при симптомах цистита, - заниматься самолечением. Да, к урологу попасть бывает сложновато. Но поставить диагноз «цистит» может и терапевт, и даже гинеколог. А вот фармацевт – мы об этом уже говорили не раз – не может по устному описанию проблемы прописать вам лекарство.

- Сейчас в лечении цистита и других заболеваний мочеполовых путей происходит небольшая революция, - приводит пример Рефат Амдий. – Меняются принципы назначений препаратов. Например, теперь не рекомендуют при обычных циститах принимать фторхинолоны (препараты широкого спектра, по сути, уросептики – прим. авт.). От их бесконтрольного применения вреда может быть больше, чем пользы, потому что увеличится резистентность, то есть адаптация к ним организма. Так что, мы стараемся их сохранить для лечения пиелонефритов. Работники аптеки этого могут просто не знать.

Профессор, доктор медицинских наук Рефат Амдий в радиостудии "Комсомольской правды".Фото: Андрей ГАШЕВ

КОНКРЕТНО

Три основных симптома цистита

Во-первых, боль. В области низа живота, мочевого пузыря. Может быть режущей и тянущей.

Во-вторых, частое и болезненное мочеиспускание.

В-третьих, сама моча – мутная, а при выраженных и запущенных состояниях может быть даже с кровью.

Как будут обследовать при симптомах цистита и пиелонефрита?

- Клинический анализ крови - по нему судят насколько выражено воспаление.

- Биохимический анализ крови – он покажет, работает ли вообще почка.

- Анализ мочи на признаки воспаления.

- УЗИ, чтобы посмотреть, нет ли там камней или гнойного воспаления.

- При необходимости дополнительно назначат компьютерную томографию.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В 70-80 процентах случаев циститы вызывает кишечная палочка, которая может прикрепиться к мочевому пузырю и спровоцировать воспаление. Именно поэтому основное лечение для него – антибиотик. Если цистит не лечить или лечить неправильно, то в пяти процентах случаев женщин он может перерасти в пиелонефрит.

ВОПРОС РЕБРОМ

Какое есть лечение при цистите кроме антибиотика?

«Опытные» пациенты знают: при заболеваниях мочевыводящих путей – цистите, пиелонефрите хорошо помогают растительные препараты. Но не все.

- Есть те, которые мы используем, но их назначает врач, - предупреждает наш эксперт. - Тот, который реально проверен и работает уже порядка 50 лет, - «Канефрон». Подчеркну, это не БАД, а именно лекарство, действие которого мы можем доказать, потому что растения для него – золототысячник, розмарин - выращивают много лет в одних и тех же местах, и концентрация веществ в препарате не меняется годами. Это дает возможность изучать, как и на кого он действует, как работает. А если мы закупим золототысячник в одном месте, розмарин в другом – может это и будет в пять раз дешевле, но эффекта мы не получим. И дженерики вряд ли будут работать так, как нам надо.

Нужно ли лечить дефлорационный цистит, кому бояться бассейнов, и какие болезни могут прятаться по «маской» цистита. А еще, как избежать рецидивов болезни и почему «Боржоми» не всем полезна. Слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с урологом Рефатом Амдием 00:00 00:00

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