2019-09-10T18:47:55+03:00
Политика

Итоги выборов депутатов в муниципалитет в Санкт-Петербурге могут признать недействительными

Избирком Северной столицы собирается обратиться в суд для расформирования ИКМО
Лилия КОЗЛОВА
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Избирком может признать недействительными итоги выборов депутатов в муниципалитете в ПетербургеИзбирком может признать недействительными итоги выборов депутатов в муниципалитете в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Минувшие выборы в Санкт-Петербурге, которые состоялись 8 сентября 2019 года, на грани срыва. Избирательная комиссия Северной столицы во вторник, 10 сентября, заявила о том, что председатель Виктор Миненко собирается настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов на муниципальных выборах и расформировании ИКМО, нарушивших избирательные права граждан.

- Имеющаяся в распоряжении Санкт-Петербургской избирательной комиссии информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов, - сообщили в избиркоме.

На данный момент законность определения итогов голосования на муниципальных выборах находится под жестким контролем избиркома.

- Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет сама комиссия, - говорится в сообщении.

Также избирком планирует обратится в суд для расформирования ИКМО, допустивших нарушения избирательных прав петербуржцев, повлекших признание итогов голосования либо результатов выборов недействительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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