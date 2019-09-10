2019-09-11T14:03:46+03:00
Общество

Благотворительная рыбалка: Два брата из Санкт-Петербурга отдают в детские дома монетки, выловленные из рек и каналов

За пару заходов ребята собрали 700 рублей - говорят, это только начало [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Два брата из Санкт-Петербурга помогают детям из детских домов, собирая на магнит монетки в реках, прудах и каналах.Два брата из Санкт-Петербурга помогают детям из детских домов, собирая на магнит монетки в реках, прудах и каналах.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Магнитная рыбалка – увлечение сравнительно новое и в последнее время стремительно набирающее популярность. Смысл простой: привязываешь к леске магнит помощнее (ну или покупаешь готовый комплект), встаешь на берегу и собираешь со дна реки, озера или пруда всю металлическую мелочевку, которая попадется. Кто-то занимается этим от нечего делать, а вот два брата-петербуржца – Марк и Артур Мордовцевы – решили на основе легкомысленного хобби основать целый благотворительный проект.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Магнитная рыбалка - забавное, но иногда опасное хобби

00:00
00:00

А началось все, как водится случайно: по словам Марка, однажды Артур прочитал в интернете про магнитную рыбалку. Ну и загорелся. Тем более что с водой вообще и всякими «водными» делами у братьев особая связь: они оба – профессиональные пловцы и мастера спорта.

Рыбалкой ребята увлеклись не случайно - они профессиональные пловцы, так что им близко все, что связано с водой. Фото: СОЦСЕТИ

Рыбалкой ребята увлеклись не случайно - они профессиональные пловцы, так что им близко все, что связано с водой.Фото: СОЦСЕТИ

- Он рассказал об этом мне, ну и решили попробовать, - смеется наш собеседник. – Тем более что мы в детстве коллекционировали монеты и очень любили смотреть передачи про всякие раскопки и клады. Зашли в магазин, купили специальный комплект и приступили к делу.

Поначалу из воды получалось доставать только непонятные металлические обломки, а самым «большим уловом» стали несколько стреляных гильз. После этого братья отправились к Петропавловской крепости. Там, объясняет Марк, места изученные – зимой прямо под стенами Петропавловки ребята обычно занимаются моржеванием. Расчет оказался верным: за два захода «рыбакам» удалось собрать больше 700 рублей мелкими монетами. Весь «улов» они, недолго думая, передали в один из городских детских домов.

За первые два захода Артур и Марк Мордовцевы собрали 700 рублей - по их словам, это только начало. Фото: СОЦСЕТИ

За первые два захода Артур и Марк Мордовцевы собрали 700 рублей - по их словам, это только начало.Фото: СОЦСЕТИ

- Даже как-то мысли не возникло о том, чтобы оставить себе, - пожимает плечами Марк. – Подумали, что им точно нужнее.

Этим делом ребята планируют заниматься и дальше – все, что удастся выловить из петербургских прудов и каналов, будут отдавать в детские дома и волонтерские организации.

- Да и вообще это очень интересно, - продолжает наш собеседник. – Монеты, бывает, попадаются необычные, иностранные – из Италии, Испании. Во время рыбалки на Петропавловке, например, мы выудили 10 центов 1999 года с Бермудских островов. Себе, кстати, тоже не оставили: отдали какому-то прохожему-коллекционеру. Он долго стоял, наблюдал за нами, потом попросил монетку – ну мы и согласились.

Основной "улов" удалось добыть в Неве возле Петропавловской крепости - туда чаще всего бросают монетки на удачу. Фото: СОЦСЕТИ

Основной "улов" удалось добыть в Неве возле Петропавловской крепости - туда чаще всего бросают монетки на удачу.Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, тех, кто вслед за братьями Мордовцевыми планирует заняться магнитной рыбалкой, считаем своим долгом предупредить: зачастую, это хобби небезопасное. Не далее как в мае на Октябрьской набережной молодой мужчина, прощупывая магнитом дно Невы, наткнулся на мину времен Великой Отечественной. Снаряд взорвался, незадачливого рыбака увезли в больницу. Марк и Артур о рисках знают, но отказываться от своих планов все равно не собираются: «Комсомлке» они пообещали быть осторожнее.

Два брата из Санкт-Петербурга отдают в детские дома монеты, выловленные из рек, каналов и прудов.Видео: Артур и Марк Мордовцевы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Этого не будет»: Жириновский заявил, что Петербург никогда больше не будет столицей России
У семейной пары в Ленобласти в бане нашли нарколабораторию
Лучшего инспектора по делам несовершеннолетних в Петербурге прибило куском фасада у отдела полиции
Начальницу полиции в Петербурге привлекли к уголовной ответственности по подозрению во взятке
Насильником из Юнтоловского заказника оказался 19-летний гастарбайтер
Каршенринг "взлетел" и заскочил на крышу KIA перед Большим Обуховским мостом
В Петербурге начали продавать места в очереди за новым iPhone 11
Крестный ход на Невском парализовал движение транспорта в Санкт-Петербурге
С перекрестка в Кудрово за ночь таинственно исчезла разметка-«вафельница»
Удивительной красоты гриб-коралл нашли в лесу Выборгского района
У инженера из Колпино угнали дорогостоящий автомобиль за 5,8 миллионов рублей
Автомеханик изнасиловал студентку в Петербурге
Взрослый мужчина развел на интимные фото и видео 11-летнюю девочку в Гатчине
Пассажирский автобус загорелся на Московском проспекте в Петербурге
Объявленный в розыск житель Мурино уехал на велосипеде в Башкирию проведать тетушку
На севере Петербурга появился догхантер, разбрасывающий колбасу с иголками
В Петербурге у пенсионерки похитили 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро
В Кингисеппе возбудили уголовное дело после массового поджога микроавтобусов
Праздничный крестный ход перекрыл центр Санкт-Петербурга утром 12 сентября
Места хватит всем: Поезда в Петербургском метрополитене стали длиннее
Родители в шоке от маргинальной дороги с мусором и бомжами у детского сада в Центральном районе
Экономили на детях: Роспотребнадзор оштрафовал на 9 миллионов летние лагеря Петербурга
«Лада» трижды перевернулась и сбила светофор после аварии с «Мерседесом» в Петербурге