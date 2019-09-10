Благотворительная рыбалка: Два брата из Санкт-Петербурга отдают в детские дома монетки, выловленные из рек и каналов

Магнитная рыбалка – увлечение сравнительно новое и в последнее время стремительно набирающее популярность. Смысл простой: привязываешь к леске магнит помощнее (ну или покупаешь готовый комплект), встаешь на берегу и собираешь со дна реки, озера или пруда всю металлическую мелочевку, которая попадется. Кто-то занимается этим от нечего делать, а вот два брата-петербуржца – Марк и Артур Мордовцевы – решили на основе легкомысленного хобби основать целый благотворительный проект.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Магнитная рыбалка - забавное, но иногда опасное хобби 00:00 00:00

А началось все, как водится случайно: по словам Марка, однажды Артур прочитал в интернете про магнитную рыбалку. Ну и загорелся. Тем более что с водой вообще и всякими «водными» делами у братьев особая связь: они оба – профессиональные пловцы и мастера спорта.

Рыбалкой ребята увлеклись не случайно - они профессиональные пловцы, так что им близко все, что связано с водой.Фото: СОЦСЕТИ

- Он рассказал об этом мне, ну и решили попробовать, - смеется наш собеседник. – Тем более что мы в детстве коллекционировали монеты и очень любили смотреть передачи про всякие раскопки и клады. Зашли в магазин, купили специальный комплект и приступили к делу.

Поначалу из воды получалось доставать только непонятные металлические обломки, а самым «большим уловом» стали несколько стреляных гильз. После этого братья отправились к Петропавловской крепости. Там, объясняет Марк, места изученные – зимой прямо под стенами Петропавловки ребята обычно занимаются моржеванием. Расчет оказался верным: за два захода «рыбакам» удалось собрать больше 700 рублей мелкими монетами. Весь «улов» они, недолго думая, передали в один из городских детских домов.

За первые два захода Артур и Марк Мордовцевы собрали 700 рублей - по их словам, это только начало.Фото: СОЦСЕТИ

- Даже как-то мысли не возникло о том, чтобы оставить себе, - пожимает плечами Марк. – Подумали, что им точно нужнее.

Этим делом ребята планируют заниматься и дальше – все, что удастся выловить из петербургских прудов и каналов, будут отдавать в детские дома и волонтерские организации.

- Да и вообще это очень интересно, - продолжает наш собеседник. – Монеты, бывает, попадаются необычные, иностранные – из Италии, Испании. Во время рыбалки на Петропавловке, например, мы выудили 10 центов 1999 года с Бермудских островов. Себе, кстати, тоже не оставили: отдали какому-то прохожему-коллекционеру. Он долго стоял, наблюдал за нами, потом попросил монетку – ну мы и согласились.

Основной "улов" удалось добыть в Неве возле Петропавловской крепости - туда чаще всего бросают монетки на удачу.Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, тех, кто вслед за братьями Мордовцевыми планирует заняться магнитной рыбалкой, считаем своим долгом предупредить: зачастую, это хобби небезопасное. Не далее как в мае на Октябрьской набережной молодой мужчина, прощупывая магнитом дно Невы, наткнулся на мину времен Великой Отечественной. Снаряд взорвался, незадачливого рыбака увезли в больницу. Марк и Артур о рисках знают, но отказываться от своих планов все равно не собираются: «Комсомлке» они пообещали быть осторожнее.