Больше всего в Петербурге зарабатывают на «Адмиралтейской», быстрее всего – на «Пролетарской»

Хотите получать больше? Ищите работу на «Адмиралтейской». К такому выводу пришли исследователи «Авито». Специалисты проанализировали вакансии с начала года и составили «денежную» схему подземки Петербурга.

– Исследование показало, что нет прямой зависимости между расположением в центре города или в деловых кварталах и уровнем зарплаты, – поясняют исследователи. – На многих центральных станциях, таких как «Горьковская», зарплаты не самые высокие. При этом есть привлекательные предложения как на станции «Волковская», так и на «Адмиралтейской».

На «Адмиралтейской» зарабатывают в среднем 53 702 рубля в месяц. На «Волковской» платят по 51 037 рублей, на «Пролетарской» – 50 691 рубль. А вот на «Невском проспекте» удастся заработать за месяц лишь 47 315 рублей – меньше, чем на «Кировском заводе», «Елизаровской» и «Улице Дыбенко». Кстати, зарплата самой доходной станции столичной подземки составила 94 000 рублей (столько платят на «Цветном бульваре»).

Для тех, кто смотрит на перспективу, для трудоустройства подойдут станции с самыми высокими темпами роста «прибыльности». Максимальный рост за год продемонстрировали «Пролетарская» (плюс 14,7 процента), «Пушкинская» (47 197 рублей, плюс 13 процентов) и «Удельная» (46 018 рублей, 12,2 процента). А вот денежная «Адмиралтейская», похоже, достигла потолка и в топ-десять станций по динамике роста не попала.

Если оценивать схему петербургского метро по сферам деятельности, то получается следующее: торговать автомобилями выгоднее на «Политехнической» (82 561 рубль в месяц), работать в сфере продаж лучше в «Обухово» (49 895 рублей), строительство приносит больше всего денег на «Невском проспекте» (91 928 рублей), транспорт и логистика – на «Фрунзенской» (70 507 рублей), а туризм и ресторанный бизнес быстрее всего окупятся в «Рыбацком» (43 231 рубль).

КОМПЕТЕНТНО:

Павел ОЗЕРОВ, психолог, бизнес-тренер:

– Схема отражает среднестатистическое распределение работодателей, но лишь отчасти, и связь со станцией метро, конечно, косвенная. Когда в «Лахта Центр» переедет «Газпром», уровень зарплат в этом районе резко вырастет.

При этом наш город действительно делится на районы по сферам трудоустройства. На «Невском проспекте» размещаются статусные магазины, на других станциях стоят крупные офисные центры, есть и депрессивные районы, где уровень зарплат закономерно ниже. Тот факт, что в спальных районах не самая низкая зарплата, можно объяснить тем, что в них часто располагают офисы крупных компаний, которые порой занимают целое здание: это выгоднее, нежели открыть подобный офис в центре.

Но соискателям лучше ориентироваться на вакансии, а не только на схему. В качестве курьеза и повода задуматься – да, в качестве руководства к действию – нет.