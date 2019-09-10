Археологи нашли следы неолита в деревне Коваши в Ленобласти

В деревне Коваши в Ленинградской области собираются воссоздать Благовещенскую церковь 18 века, которая в годы советской власти была переделана в медучреждение – психиатрическую больницу. В девяностые здание было заброшено, а к 2010 году – практически полностью разрушено. Сейчас на месте церкви остался только фундамент. Но прежде чем начинать ее восстановление, археологи изучают местность – необходимое мероприятие. И находки, которые они там сделали, расскажут уникальные факты о жизни южного берега Финского залива.

ОТ НЕОЛИТА ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Как рассказали в Институте истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) впервые за весь археологический опыт на этой местности специалисты исследуют предположительную неолитическую стоянку. Которой может быть аж от 6 до 4 тысяч лет до нашей эры!

Археологи разбирают обкладку склепа. Фото: Пресс-служба ИИМК РАН.

– Первые свидетельства пребывания здесь человека относятся предположительно к эпохе неолита: при раскопках обнаружены кварцевый отщеп, каменное тесло и фрагменты лепных керамических сосудов). Эти находки могут быть свидетельствами существования здесь в эпоху неолита стоянки, – объяснила заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

Так выглядит каменная обкладка обнаруженного погребения. Фото: Пресс-служба ИИМК РАН.

Вообще все раскопки развернулись на площади около 600 квадратных метров – на песчаном холме на берегу реки Коваши. Земля там словно многослойный памятник, где сохранилась информация о местных жителях за несколько тысячелетий.

На этой же территории археологи обнаружили могильник с каменными обкладками. Он располагался здесь позднее – с 12 по 17 века.

Найденные фрагменты орудий относятся к средним векам. Фото: Пресс-служба ИИМК РАН.

– Судя по площади холма и плотности расположения погребений, их может быть более сотни. Практически во всех погребениях найдены предметы вооружения: ножи или топоры, – добавляет Наталья Соловьева.

Нашли и фрагменты гончарных сосудов, которые скорее всего относятся к тому же времени, что и орудие.

– Их архаичный облик и наличие большого количества примесей из дресвы и песка в тесте сосудов позволяют датировать их эпохой Средневековья, – отметила заместитель директора ИИМК РАН. – Уникальным можно назвать и исследуемое на участке средневековое кладбище, наличие которого удревняет возраст деревни Коваши на несколько сотен лет.

Под руинами церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Ковашах обнаружили древние погребения. Фото: Пресс-служба ИИМК РАН.

Что касается церкви, она была построена в 1788 году одним из владельцев этих земель князем Яковом Долгоруким. В 1917 году ее выстроили из камня. При церкви тоже существовало кладбище – частично его каменная оградка сохранилась до сих пор. И скорее всего ко времени церкви относится и найденная археологами рукоять от ножа с орнаментом.

В одном из погребений обнаружили крест. Фото: Пресс-служба ИИМК РАН.

КСТАТИ

Деревня Коваши на берегу одноименной реки упоминается в русских и шведских документах с конца 17 века. А в 18 веке одним из владельцев деревни был великий ученый Михайло Ломоносов. Это земли ему пожаловала императрица Екатерина Великая.