Итоги выборов губернатора Санкт-Петербурга: Александр Беглов победил с 64,43% голосов

Александр Беглов – новый губернатор Петербурга. Теперь официально. Спустя три дня после закрытия участков избирательная комиссия подвела итоги голосования. Окончательные результаты они огласили утром 11 сентября.

Александр Беглов обошел своих конкурентов и набрал 64,43% - это 734903 голосов. Второе место в гонке заняла Надежда Тихонова. За нее проголосовали 16,84% - 192114 избирателей. «Бронзу» завоевал Михаил Амосов. Его поддержали 16,03% петербуржцев. То есть - 182797 избирателей.

Никакой интриги не было. Свое поражение кандидаты от партий «Единая Россия» и «Гражданская платформа» признали еще 8 сентября, в день голосования. Они отметили, что причина этого кроется в низкой явке. На УИКах отметились лишь 30,07 % горожан. При точном подсчете - это 1147045 голосов.

- Если бы явка была хотя бы на 10% выше, то мог бы быть совершенно другой расклад, - сказал Михаил Амосов в эфире Радио "КП-Петербург". - Пришла только четверть избирателей. Понимаю, и принимаю свой проигрыш.

Отбросить новому главе города приставку «врио» помогли почти 735 тысяч петербуржцев. Вскоре он официально вступит в должность. Точная дата инаугурации уже известна. Торжественная церемония состоится 18 сентября.

Во время предвыборной гонки Александр Беглов отмечал, что Петербург должен быть городом, в котором хочется жить. Главные задачи, которые он ставил перед собой: ускорить строительство метро, запустить железнодорожного кольца, создать новые парки и общественные пространства, улучшить качества экологии, сделать медицину доступнее, увеличить зарплаты бюджетникам. И это лишь часть грандиозного плана. Впереди у Александра Беглова пять лет, чтобы воплотить задуманное в жизнь.