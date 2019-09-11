В Кингисеппе ночью сгорели дотла 12 новых автобусов

Минувшей ночью, 11 сентября, в Кингисеппе Ленинградской области произошел большой пожар. Возгорание началось в 4 часа ночи на территории СНТ «Рот-Фронт», дом 60 по улице Карма Маркса. А сообщение в МЧС об этом поступило только в 4:25 часов. К тому моменту, как приехали пожарные, спасать уже было почти нечего. Все автобусы сгорели дотла.

- На место ЧП выехали три единицы техники и девять спасателей. Пожар был ликвидирован в 5:30 часов, - сообщили в МЧС по Ленобласти.

Пожар начался неспроста. Как стало известно «КП-Петербург», поджог совершили четыре человека, которые прятали лица за капюшонами.

- Охраны там не было, были камеры. Видны четверо в капюшонах. Да, это был поджог. Когда приехали пожарные, уже все сгорело, - рассказал «КП-Петербург» источник. Также он добавил, что это могли быть нелегальные мигранты.

Пожар начался так быстро и распространился по всем автомобилям, потому что поджигатели использовали "коктейли Молотова" - бутылки с некой зажигательной смесью.

Все 12 сгоревших микроавтобуса марки «Форд» были совсем новенькие и принадлежат ООО «Ростехнология». Ущерб составил 30 миллионов рублей. Сейчас полиция ведет проверку, по окончании которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.