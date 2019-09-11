2019-09-11T14:51:17+03:00
Общество

Санкт-Петербург может стать первым городом с четырехдневной рабочей неделей

Город на Неве считают подходящей пилотной площадкой для проверки нового графика
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург может стать пилотной площадкой для введения четырехдневной рабочей неделиПетербург может стать пилотной площадкой для введения четырехдневной рабочей неделиФото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург может стать первым регионом России на территории которого будет введена четырехдневная рабочая неделя. Такое мнение высказала кандидат политических наук, заведующая кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инесса Тарусина. Эксперт считает, что уже давно назрела потребность в изменении действующей системы труда.

- Петербург мог бы стать пилотным городом России для перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, ведь в нашем городе сосредоточенны самые разные отрасли экономики и специалисты огромного спектра профессий, - отметила политолог.

Тарусина считает, что так можно выяснить, будет ли положительный эффект и отразится ли это на производительности труда. Эксперт считает, что нынешняя организация труда в России изжила себя и устарела, ведь она была унаследована еще от СССР. Также она привела в пример страны Северной Европы, заявив, что там рабочий день построен так, что у людей остается свободным вечернее время, что хорошо для эффективности труда.

Политолог затронула и тему оптимизации графика работы специалистов из сферы образования. По ее мнению, рабочее время преподавателей университетов и колледжей можно сократить, если часть дисциплин перевести в дистанционную форму обучения. А вот для школьников четырехдневная неделя, считает политолог, не подойдет.

- Вряд ли освободившееся время пойдет нашим детям на пользу. А если мы поместим в четыре дня все школьные предметы, то ученики будут заниматься с восьми утра до восьми вечера, что практически невозможно, - пояснила Инесса Тарусина.

Безусловно, новый режим труда должен вводиться постепенно, считает кандидат наук. При этом государство должно понять и определить, работники каких сфер в настоящий момент перегружены и нуждаются в нормированном графике. Кроме того, важно, чтобы и работодатели были готовы оплачивать работу в прежнем объеме, так как многие люди живут от зарплаты до зарплаты.

Напомним, что Министерство труда к 30 сентября должно представить предложения по сокращению рабочей недели в стране по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако сами жители России идею не поддержали. Многие считают, что это приведет к снижению доходов и росту цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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