2019-09-11T14:51:17+03:00
Общество

Нос по ветру, хвост пистолетом: Полицейская овчарка нашла потерявшегося 10-летнего мальчика в Петербурге

Служебная собака быстро взяла след и отыскала заплутавшего ребенка
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейская собака помогла найти потерявшегося мальчика в Петербурге / Фото: ГУ МВД ПетербургаПолицейская собака помогла найти потерявшегося мальчика в Петербурге / Фото: ГУ МВД Петербурга
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В Санкт-Петербурге благодаря служебной собаке полицейским удалось найти потерявшегося мальчика. Третьеклассник днем во вторник, 10 сентября, ушел гулять. Однако к назначенному времени домой не вернулся. Мама мальчика начала нервничать, пыталась отыскать сына сама, оббегала все ближайшие улицы и дворы, но все безуспешно. Уже в три часа ночи она позвонила в полицию и рассказала о пропаже ребенка.

- Сыну 10 лет. В три часа дня он ушел гулять из дома на улице Ленина. Должен был вернуться к семи часам вечера. Мобильного телефона у него с собой не было. Раньше он никогда из дома не уходил, - рассказала взволнованная 31-летняя петербурженка приехавшим на вызов полицейским.

На поиски ребенка сразу же выехали сотрудники полиции Петроградского района и старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы Главка со служебной собакой. Стражи правопорядка записали все приметы мальчика, а также попросили у женщины его личные вещи.

Благодаря острому нюху Атаки ребенок вернулся домой / Фото: ГУ МВД Петербурга

Благодаря острому нюху Атаки ребенок вернулся домой / Фото: ГУ МВД Петербурга

Стройная и поджарая бельгийская овчарка по кличке Атака обнюхала вещи третьеклассника, поводила носом по воздуху и тут же взяла след. Собака буквально бросилась со всех лап на поиски мальчика. По ней было видно, что она буквально чувствует ребенка.

Спустя несколько минут, в 3:25, Атака привела кинолога и полицейских к дому номер 16 по Гатчинской улице, это всего в нескольких кварталах от дома, откуда ушел мальчик. Чутье полицейского пса не подвело – ребенок сидел на ограде на углу дома.

Благодаря профессионализму и великолепного нюха Атаки, мальчика вернули домой и семья воссоединилась. Отмечается, что с ребенком все в порядке, никакого криминала с ним не произошло.

По какой причине мальчик так надолго ушел из дома и не возвращался, не известно. Очевидно правоохранители и родители проведут с ним воспитательную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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