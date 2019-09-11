В Петербурге стартовал проект «Родники Ленобласти-2019»

Упаковки стерильно чистых бутылок, пока еще пустые бланки протоколов и навигаторы для точной фиксации координат родников Ленобласти. Экипажи самого народного и экологичного проекта «Сообщества Питерских блогеров» и «Комсомольской правды в Санкт-Петербургу» снова отправились в дорогу – на поиски самой чистой воды в регионе.

Проект «Родники Ленобласти» проходит уже третий год подряд. Главная его цель – проверить, соответствуют ли наши представления о чистоте природной воды суровой действительности. И привлечь внимание к состоянию популярных у горожан и жителей области родников, многие из которых «поят» уже не одно поколение.

Маршруты автоэкспедиций помогают составлять сами любители лесных источников: круглый год на сайте проекта работает интерактивная карта, на которой каждый может отметить свой любимый родник. Количество таких меток уже перевалило за триста. В прошлые сезоны проекта - в 2017 и 2018 годах – блогеры, журналисты и ученые проверили почти 200 источников. Некоторые из них обихожены и благоустроены и даже успели стать достопримечательностями – как, например, родник в парке Монрепо. Другие, даже несмотря на хорошие показатели качества воды, не могут похвастаться чистотой территории и минимальным набором удобств для приезжающих сюда людей.

Официальный старт третьему сезону «Родников Ленобласти» был дан на Большом проспекте Васильевского острова: два экипажа отправились в путь из автосалона «Сигма Моторс» — официального партнёра проекта, который предоставил для экспедиции минивэн Volkswagen Multivan и пикап Volkswagen Amarok. Именно такие машины идеально подходят для покорения не всегда простых и легких подъездов к природным источникам.

Последние наставления от экспертов сертифицированной лаборатории «Росгеологии», где будут проверять родниковую воду. Фото: Павел Прокофьев.

В составе экодесанта – восемь журналистов и блогеров. Интересно, что шестеро из них участвовали и в предыдущих сезонах «Родников». Перед стартом – теоретическая подготовка: специалисты АО «Северо-Западное ПГО» (Росгеология) объяснили ребятам, как правильно брать пробы. Ведь прямо из леса бутылки с водой отправятся в лабораторию «Росгеологии», где ученые проверят образцы сразу по множеству параметров. Кроме того, путешественникам вручили пробирки для анализа воды на изотопы, pH-метр для измерения активности ионов водорода и термометр – все это тоже необходимо для точной оценки состояния родников.

За два дня экипажи проекта промчатся по Всеволожскому, Выборгскому и Приозерскому районам Ленобласти и возьмут около 25 проб воды.

Экипажи, по машинам! Фото: Павел Прокофьев.

Следи за новостями и получишь приз

О своих приключениях блогеры и журналисты расскажут в группах «Комсомолки» в социальных сетях (следите за нами по хэштегу #РодникиЛенобласти), а также на нашем сайте. Читатели, которые будут внимательно следить за проектом, получат шанс найти мегаклад. В ходе каждого выезда «экодесантники» оставят у двух проверенных родников бутылки с символикой проекта. Отыщите их, сделайте то, что указано в записке внутри, и получите подарок от официального партнера нашего проекта, компании МегаФон. Только не забудьте сохранить бутылку - ее нужно будет вернуть при получении приза. «Комсомолка», «Родники Ленобласти» и МегаФон хотят, чтобы леса региона оставались чистыми!

Кстати, благодаря МегаФону у родников, которые мы проверяем в ходе проекта, появились геометки – с их помощью все желающие могут увидеть результаты замеров скорости связи в самых разных уголках Ленобласти.

Один из первых родников, встретившихся участникам проекта осенью 2019 года. Фото: Полина Исакова.

«Родники Ленобласти»: зачем мы это делаем?

Как показал опыт, иногда даже проверенные источники, воду в которых берут уже несколько поколений петербуржцев и жителей области, оказываются непитьевыми. Так, в прошлом году экзамен не прошел каждый четвертый родник, а в позапрошлом – и вовсе каждый третий: в некоторых - вода мутная, в некоторых - зафиксировано превышение содержания нитратов, жесткости и даже аммиака. Не зная об этом, очень легко получить от природной воды вред вместо пользы. Кроме того, наш проект позволяет привлечь внимание и к другим проблемам водных ресурсов региона – например, к необходимости ликвидации бесхозных скважин, которые часто принимают чуть ли не за лесные гейзеры.