«Россети» на северо-западе России готовы к зиме

11 сентября заместитель министра энергетики России Андрей Черезов провел в Петрозаводске заседание правительственной комиссии, изучившей готовность электросетевой инфраструктуры регионов и объектов ЖКХ Северо-Западного федерального округа к предстоящему отопительному сезону. Помимо Минээнерго в заседании приняли участие представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, Ростехнадзора, МЧС, МВД, Генпрокуратуры, а также руководство энергокомпаний.

Главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров сообщил о проведенной работе. Управленец отметил, что компании «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь» отвечают за электроснабжение населения и предприятий во всех 11 регионах Северо-Западного федерального округа. Для этого в СЗФО работает 23,4 тысячи человек производственного персонала, которые оснащены 6,6 тысячами единиц спецтехники. Энергетики обслуживают 65,4 тысяч подстанций общей мощностью 103,7 ГВА, а также 276 тысяч км линий электропередачи.

Эксперт отметил, что на северо-западе России сформирован и укомплектован аварийный запас оборудования, в который входят 378 опор воздушных линий 35 кВ и выше, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов. Для надежного энергоснабжения потребителей подготовлены 317 резервных источников питания мощностью 87,7 МВт.

«Подготовка к зиме – это важнейшая задача, требующая максимального профессионализма от каждого сотрудника. От качества нашей работы зависят устойчивость национальной экономики, стабильная работа промышленных предприятий, коммунального хозяйства, социальной сферы», – уточнил Андрей Майоров.

Кроме того, участники совещания рассмотрели итоги учений энергетиков, проведенных в Карелии с 22 сентября по 22 декабря 2018 года. Тогда удалось провести ремонт линий электропередач, расчистку и расширение просек ЛЭП, монтаж самонесущих изолированных проводов.

«Мы подготовили сети Карелии к пиковым нагрузкам и воздействию природных явлений. Несмотря на достигнутый эффект, впереди еще много работы, так как от нас зависит надежность электросетевого комплекса и оперативность ликвидации технологических нарушений», – резюмировал генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник.